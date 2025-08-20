La canción que Christian Nodal dedicó a Belinda y era favorita de Ángela Aguilar

Entre las millones de canciones románticas que existen, ¿cuál es la probabilidad de que 3 artistas vinculados entre sí por una polémica tengan una misma favorita? Existe un famosísimo tema que no solo tiene significado en la relación que hubo entre Belinda y Christian Nodal, sino alguna vez fue grabado por Ángela Aguilar.

Se trata de “Shallow”, canción originalmente interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper para la película “Nace Una Estrella” (“A Star Is Born”), en 2018.

¡Alfredo Adame alzó la voz para defender a Ángela Aguilar y a Christian Nodal! TV Azteca [VIDEO] Por su experiencia en relaciones sentimentales y tras las recientes polémicas declaraciones de Christian Nodal, Alfredo Adame salió a defender a Ángela Aguilar y su esposo. Además, habló de las reacciones Cazzu.

“Shallow”, la canción que le encantaba a Ángela Aguilar y Christian Nodal dedicó a Belinda

En 2019, Ángela Aguilar sorprendió con una interpretación de “Shallow”, acompañada únicamente por el piano. La cantante, que rondaba los 16 años, aseguró en ese entonces que su versión fue autorizada por el propio equipo de Lady Gaga, lo que le dio aún más peso a su lanzamiento.

Con el paso del tiempo, Ángela ha demostrado lo mucho que le gusta la canción, pues en más de una ocasión la ha vuelto a interpretar de manera informal y lo ha compartido con sus seguidores en redes sociales; esto último le ha generado mucha controversia, por comparaciones entre su potencia vocal con la de Lady Gaga.

@luzpa20 Angela Aguilar es una jovencita con un gran futuro por delante y su éxito actual es solo el comienzo de una carrera brillante.🇨🇴💯💯 ♬ sonido original - Pau@

Por su parte, en 2020 Belinda reveló en una entrevista con Flor Rubio para Venga la Alegría que “Shallow” marcó un capítulo muy especial en su vida amorosa: Christian Nodal la eligió como fondo en el momento en que le pidió formalmente que fuera su novia, una escena que incluyó fuegos artificiales y un ambiente de película.

La relación entre ambos inició en agosto de 2020 y, desde entonces, la canción quedó ligada a su historia. Incluso, Belinda volvió a utilizar la canción en enero de 2022 en una de sus historias de Instagram, donde mostraba un festejo de precumpleaños para su entonces prometido.

El tema volvió a cobrar relevancia recientemente, luego de que Nodal confesara en entrevista con Adela Micha que durante la pandemia mantenía conversaciones con Ángela Aguilar. Muchos fans no tardaron en señalar que ese periodo coincidió con el tiempo en el que ya salía con Belinda, lo que reavivó especulaciones sobre los tiempos de su relación.