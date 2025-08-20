Esto dijo Gustavo Adolfo Infante ante escándalo con Mayela Laguna

Mayela Laguna ocasionó un movimiento importante en los medios de comunicación enfocados en el espectáculo, pues emitió una revelación muy comprometedora. Esto se concretó en el programa de Javier Ceriani, espacio donde ella declaró que tuvo una aventura con Gustavo Adolfo Infante. Ante eso, las reacciones se han desatado de manera apabullante y ya se tuvieron las primeras reacciones del periodista.

¿Qué contestó Gustavo Adolfo Infante ante las palabras de Mayela Laguna?

En esta ocasión le tocó cambiar de sitio al periodista especializado en espectáculos. Regularmente él es el que realiza las preguntas que concretan revelaciones, sin embargo Mayela sorprendió a todos diciendo que tuvo un amorío con el reportero de 60 años. Y las primeras reacciones del conductor se dieron en uno de los programas donde él está.

Lo primero que indicó es que no emitirá opiniones extendidas pues prefiere mantenerse en la línea del asesoramiento de su grupo de abogados. Pero al mismo tiempo indicó que dichas declaraciones de la ex pareja de Luis Enrique Guzmán “son absolutamente y totalmente falsas”.

¿Mayela Laguna predijo el futuro con Gustavo Adolfo Infante?

¿Quién es la esposa de Gustavo Adolfo Infante?

La esposa del periodista es Verónica Cuevas, con quien se casó en 2001. Ellos comparten dos hijos y al momento no ha emitido declaración alguna ante las distintas reacciones de la supuesta infidelidad de su esposa con Mayela Laguna.

