María Antonieta de las Nieves rompe el silencio sobre el estado de su salud

La reconocida actriz María Antonieta de las Nieves sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al reaparecer nuevamente luego de su internación. “La Chilindrina” se expresó a través de un video con el fin de llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

María Antonieta de las Nieves contó cómo nació la serie de “El Chavo” [VIDEO] Esta tarde María Antonieta de las Nieves nos contó, entre otras cosas, algunas anécdotas de cuando trabajó con “Chespirito”, incluso cómo nació la famosa serie.

María Antonieta de las Nieves es mundialmente conocida por haber interpretado durante muchos años a “La Chilindrina” en el exitoso programa “El Chavo del Ocho” y a otros personajes en “El Chapulín Colorado”. Recientemente, la preocupación invadió a sus seguidores por rumores que hablaban de su salud.

¿La Chilindrina estuvo internada?

Días atrás, las redes sociales y medios de comunicación se hicieron eco de rumores sobre la hospitalización de María Antonieta de las Nieves. La actriz, que actualmente tiene 78 años de edad, había requerido de asistencia médica de urgencia.

La información que se difundió en un principio señalaba que “La Chilindrina” había sufrido un cuadro de ansiedad, situación que tendría alguna complicación ya que presenta deterioro neurológico. La internación de la actriz se produjo el pasado miércoles 20 de agosto, pero ya se encuentra en su casa.

¿Cómo se encuentra María Antonieta de las Nieves?

En medio de la incertidumbre sembrada entre los seguidores de María Antonieta de las Nieves, la actriz alegró sus corazones al reaparecer en sus redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram que compartió un video en el que agradeció “a todos los que se han preocupado por mi salud”.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, señala el posteo difundido por “La Chilindrina”. La actriz llevó tranquilidad al afirmar que la está pasando muy bien y haciendo sus dibujitos. María Antonieta de las Nieves cerró su publicación con un “los quiero muchísimo, bye”.