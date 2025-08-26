Hospitalizan de emergencia a la actriz María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina

Este martes se confirmó que la actriz María Antonieta de las Nieves tuvo que ser internada de emergencia y es por este motivo que crece la expectativa por su estado de salud. La intérprete de “La Chilindrina” tiene 78 años de edad y presenta deterioro neurológico.

Aunque la noticia fue confirmada en las últimas horas, la hospitalización de la artista mexicana se produjo el pasado miércoles 20 de agosto. Ahora, María Antonieta de las Nieves ya se encuentra en su hogar pero debe seguir con las consultas médicas de forma periódica.

¿Qué le pasó a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina?

De acuerdo con la información que trascendió, María Antonieta de las Nieves tuvo que ser internada debido a un cuadro de ansiedad. Una persona cercana a la actriz precisó que sufrió una crisis y tendría como causa un alejamiento que atraviesa con respecto a sus hijos.

“La Chilindrina” fue atendida en el centro asistencial y, tras los estudios a los que fue sometida, se confirmó que presentaba bajos niveles de sodio. Esto último estaría relacionado con el deterioro neurológico que afecta a María Antonieta de las Nieves y por el cual realiza un tratamiento.

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”?

Según precisó una amiga de María Antonieta de las Nieves, la actriz fue dada de alta por lo que se encuentra nuevamente en su hogar. En este marco, ha recibido medicación y se le ha indicado que permanezca en constante observación.

Por lo tanto, “La Chilindrina” deberá seguir todas las indicaciones médicas tras esta internación y recurrir periódicamente a realizarse chequeos de control. La salud de María Antonieta de las Nieves genera mucha expectativa en los mexicanos y personas de todo el mundo que crecieron junto a su entrañable personaje en “El Chavo del Ocho”.