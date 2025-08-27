Cibad Hernández le dedicó este mensaje lleno de ternura a Alicia Villarreal

La relación de noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández recién se destapó y no dudaron en comenzar con los mensajes de amor. Allí, el influencer regiomontano realizó un mensaje de amor para su nueva pareja y las redes sociales reaccionaron encantadas. El público de la cantante está encantada con la noticia de su nueva vida amorosa.. aunque algunos ya criticaron a la cantante mexicana.

Alicia Villarreal confirma que ya tiene novio. ¿Quién es el afortunado galán? [VIDEO] Nuestra querida Alicia Villarreal está en una nueva etapa, pues hace pocos minutos confirmó que ya tiene pareja. ¡Te contamos todo!

Te puede interesar - ¿Quiénes han sido las parejas más mediáticas de Alicia Villarreal?

¿Qué le dijo Cibad Hernández a su novia Alicia Villarreal?

Una de las labores que tiene el actual novio de la cantante es ser influencer. Aunque su principal actividad es la de dar conferencias, se le reconoce como un hombre dedicado a la creación de contenido, situación que le ha hecho llegar a un gran público femenino. Pero el punto es que hizo una publicación donde indicaba la fortuna de coincidir con su actual pareja.

“La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo… Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz, C8217".

Aunque no mencionó a la cantante de 53 años, es una clara referencia al inicio de la historia de amor que están viviendo los artistas-personajes de la farándula.

¿Cómo presentó Alicia Villarreal a Cibad Hernández como su novio?

Aunque ya existían rumores bastante fuertes de que la intérprete de San Nicolás de Los Garza ya tenía pareja, algunos se sorprendieron por lo pronto que anunció a su nuevo novio. Esto porque a principios de agosto indicó que por fin concretó el divrocio con Cruz Martínez, quien está acusado de provocar violencia en contra de Alicia.

Sin embargo, las redes sociales estallaron el pasado 26 de agosto, cuando la cantante presumió a su nuevo galán, con quien se siente de maravilla. Estas fueron las palabras: “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”.

Ellos mismos han indicado que se siguen conociendo, por lo que falta el observar cómo serán sus primeros enfrentamientos con la prensa y cómo reaccionan ambos ante el asedio mediático por todo lo vivido por Alicia Villarreal con su ex esposo en los meses recientes.

Seguir leyendo - ¿Qué le pasará a Cruz Martínez por la denuncia que tiene en contra?