“Se empezó a ahogar": Mariana Echeverría enciende las alarmas por momento con su hijo

Las redes sociales de la exconductora de televisión Mariana Echeverría se han visto shockeadas luego de que la famosa compartiera un video en donde muestra el desesperante momento que atravesó con su hijo mayor. El pequeño se estaba ahogando con un totopo y su rápida reacción le permitió salvar su vida.

Mariana Echeverría es una reconocida mujer de los medios y que ha sabido ganarse un gran respeto por parte de sus colegas. Además, en las plataformas digitales reúne a un fandom que a diario le demuestra su cariño y, en casos como el que tuvo que atravesar, apoyo incondicional.

¿Qué le sucedió al hijo de Mariana Echeverría?

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría mostró en video el momento en el que estaba maquillando a su hijo por el Día de Muertos. Mientras, el pequeño comía y se mostraba feliz hasta que algunos gestos despertaron la alerta.

“Se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos”, señaló la famosa en el posteo. Afortunadamente, Mariana Echeverría explicó que “por instinto pude reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto”.

Mariana Echeverría llamó a la reflexión

La angustiante situación sirvió para que Mariana Echeverría reflexionara y compartiera su experiencia con sus seguidores. En tal sentido, remarcó que el susto le hizo entender algo:

“Todos deberíamos todos saber sobre primeros auxilios, como papás estamos a un respiro de una emergencia, y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, señaló la exconductora.

Mariana Echeverría añadió: “Ojalá este mensaje le sirva a alguien para informarnos y tanto nosotros como nuestra red de apoyo saber de primeros auxilios. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar”.

Las reacciones no tardaron en llegar por lo que el posteo de la famosa tiene comentarios con muestras de cariño, apoyo a su reflexión y buenos deseos.