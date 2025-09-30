Marianne Gonzaga exhibe pruebas de supuestas agresiones de su ex, José Said, actual novio de Valentina Gilabert

Aunque muchos pensarían que todo ha concluido, continúa creciendo la polémica en el caso de Marianne Gonzaga. Después de pasar cinco meses en prisión por el ataque que cometió en contra de Valentina Gilabert, Marianne retomó su actividad en redes sociales y recientemente difundió un video con declaraciones bastante fuertes. En dicho metraje aseguró que la relación con su expareja, José Said, fue “el gran detonante de esta historia” ya que afectó severamente su salud mental.

Marianne Gonzaga muestra evidencia de supuestos maltratos de José Said

La creadora de contenido no subió un video convencional explicando los hechos, lo que hizo fue subir una serie de audios de supuestas conversaciones con su expareja acompañado de capturas de conversaciones de WhatsApp, donde, según su versión, se exhibe el maltrato emocional y psicológico al que fue sometida.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de sus seguidores y que por lo mismo se convirtió en uno de los detalles más comentados, es cuando Marianne reveló mensajes en los que Said se refería a su hija Emma como un “feto” y un “error”, además de presionarla para abortar advirtiéndole que si no lo hacía ella estaría completamente sola. El joven, supuestamente, se justifica diciendo que no es el momento para él y que de tenerlo ella se tendría que hacer responsable, pues no tiene los recursos económicos para cuidar de un bebé.

La acusación de infidelidad con Valentina Gilabert

Gonzaga también sugirió con algunas capturas de pantalla que José Said le habría sido infiel con Valentina Gilabert cuando ya eran padres. Esta no es la primera vez que hace tal señalamiento; de hecho, en agosto pasado había compartido que desde su embarazo existía la sospecha.

Valentina respondió en su momento negando cualquier relación con Said y, como replica, publicó capturas que supuestamente muestran que Marianne tenía otra pareja durante ese periodo.

La polémica sigue abierta en redes sociales

El tema sigue dividiendo opiniones en Internet. Mientras algunos usuarios apoyan a Gonzaga por visibilizar la violencia psicológica, otros señalan que ambas influencers han usado sus plataformas para exponerse mutuamente.

Lo cierto es que el caso continúa generando debate, por el momento José Said no ha salido a rendir declaraciones tras la revelación de estos mensajes. Es por eso que hasta el momento no se sabe si estos audios y estas capturas son reales, mientras tanto, los seguidores se mantienen atentos a cada nueva publicación y a las pruebas que poco a poco salen a la luz.

También te puede interesar: J.K. Rowling llama ignorante a Emma Watson días después de que la actriz la mencionara en entrevista