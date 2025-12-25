Maribel Guardia hace este revelador mensaje en festejos navideños

Es normal ver que las grandes estrellas de la farándula llenan sus redes sociales de mensajes referentes a las fiestas decembrinas. Sin embargo, algunos realmente no se esfuerzan y dan un mensaje cortito, mientras que otros se desenvuelven de manera amplia. Por eso, estas publicaciones de Maribel Guardia destacaron por el nivel de profundidad al tener siempre presente a su hijo Julián Figueroa.

¿Qué dijo Maribel Guardia acerca de las fiestas navideñas?

A lo largo del año el nombre de la nacida en Costa Rica se ha reproducido por los problemas ya conocidos con su ex nuera. Lamentablemente para todos los involucrados, se entiende que el conflicto legal con Imelda Tuñón continuará un tiempo. El tema del nieto ya se resolvió en favor de la madre de Julián Jr, pero aún sigue la situación del testamento de Julián Figueroa.

Sin embargo, siempre que le es posible, la vedette habló sobre su hijo fallecido. Y claramente al ser un evento tan especial y lleno de nostalgia, Maribel dejó una bella reflexión, esto en un programa al que asistió.

“Estoy en una actitud de que la vida hay que celebrarla porque no debes dejarte vencer por las cosas, por los momentos difíciles. Al contrario, hay que darle gracias a Dios, la vida que tienes, la sangre que corre por tus venas, la actitud, mientras haya vida hay esperanza… Ya saben que perdí a mi hijo, pero doy gracias a Dios porque me lo dio... Nada es de nosotros, este momento es nuestro”.

¿Maribel Guardia mandó mensaje navideño en redes sociales?

Pese a que esta reflexión llegó hasta las redes sociales, provino de un programa de televisión. Sin embargo, el perfil de Instagram de la actriz y modelo dejó otro mensaje para todos sus seguidores. Aunque este mismo no menciona directamente a su hijo fallecido, se compartió con una fotografía con él: “Ser, simplemente ser. Nacer y renacer una y otra vez día tras día con esperanza y con fe… ser. Felices tiempos, horas y minutos. Abrazar, besar y amar el ser. Que todo se nos vuelva sonrisa al rememorar eso que fuimos y nos vistió de ilusión y de luces para ser. La alegría nos permita creer y crear un luminoso 2026. Siempre luz, siempre amor. FELICIDADES.”