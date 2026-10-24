La Granja VIP: El QR para VOTAR hoy 24 de octubre por Manelyk, Rafael, Natalia, Kunno o Azalia

Esta nueva semana de La Granja VIP Segunda Temporada nos ha dado momentos más que tensos, pues poco a poco la convivencia del 24/7 ha ido sacando el lado más animal de los Granjeros y en esta ocasión se estarán midiendo de gran manera en la Placa de Nominados

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Este domingo estaremos por decirla “adiós” a alguno de los nominados luego que la Placa de Nominados se definiera la noche del Viernes de Traición, por lo que te compartiremos el Código QR para que votes HOY 24 de octubre y salves a tu participante favorito o favorita.

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada con el Código QR?

Hace unas horas todos los Granjeros nominados quedaron definidos, por lo que en la Gala de este domingo 25 de octubre uno de ellos tendrá que dejar su sombrero, por lo que tu participación para salvar a tu favorito o favorita es esencial.

Por ello te compartiremos el Código QR oficial para que al escanearlo puedas llegar al apartado de votaciones:

Es importante que sepas que cuentas con 10 votos de manera automática y que además podrás conseguir 10 extra al de una manera rápida y sencilla en nuestro sitio web oficial.

¿Quiénes son los Granjeros nominados esta semana?

Esta semana de La Granja VIP Segunda Temporada se ha visto llena sorpresas, desde el Legado de Pimpi hasta la el Viernes de Traición donde finalmente conocimos a nuestros participantes que corren el riesgo de salir del programa este domingo 25 de octubre durante la Gala de Eliminación como lo son:



Manelyk

Rafael

Natalia

Kunno

Azalia

¡Traición DOBLE! Natalia Alcocer al ser nominada por Fernando Lozada, decide nominar a Kunno en La Granja VIP

¡No te pierdas la Gala de Eliminación de este domingo en punto de las 8:00 a través de Azteca UNO! Recuerda que también puedes seguir el programa a través de nuestro sitio web, la app de TV Azteca En Vivo y la plataforma streaming de Disney+.

