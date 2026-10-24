⁠El link DIRECTO para VOTAR en La Granja VIP y salvar a tu Granjero favorito; tutorial paso a paso

Si quieres apoyar a tu Ganjero favorito para que siga dentro de la competencia por llegar a la Gran Final de La Granaj VIP segunda temporada, recuerda que debes ingresar al sitio oficial de votaciones, seguir y aceptar los permisos requeridos, esperar que la votación esté activa y, por último, dar tus votos a quien lo prefieras. Recuerda que, antes de dar tu voto, consulta las reglas y condiciones vigentes.

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Paso a paso para VOTAR en La Granja VIP y salvar a tu Granjero favorito

Dentro de la segunda temporada de La Granja VIP, tú tienes la última opinión, por lo que si buscas apoyar a tu Granjero Favorito a seguir dentro de la contienda, estos son los pasos que debe seguir:

1. Entra al enlace oficial dando clic aquí.

2. Revisa los Granjeros disponibles en la plataforma.

3. Selecciona a tu Granjero favorito, de acuerdo con las opciones habilitadas.

4. Sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu voto.

5. Verifica que tu participación se haya registrado, si la plataforma muestra una confirmación.

¿Quiénes son los Granejros que están dentro de la tabla de nominados de la Granja VIP al día de hoy 24 de octubre del 2026?

Hasta el día de hoy, 24 de octubre del 2026, están 5 Granjeros nominados:

• Azalia Ojeda

• Fernando Lozada

• Manelyk González

• Mario "Mono" Osuna

• Rafael Mercadante

Lista completa de los Granjeros que siguen al día de hoy dentro de La Granja VIP

Es importante tomar en cuenta que a la fecha aún se encuentran compitiendo 13 Ganjeros dentro de la segunda temporada de La Granja VIP.

• Azalia "La Negra"

• Daniela Alexis "La Bebeshita"

• Fernando Lozada

• Ivonne Montero

• Kevyn Contreras "El Bicolor"

• Kunno

• Manelyk González

• Mario "Mono" Osuna

• Natalia Alcocer

• Niurka Marcos

• Pablo Montero

Recuerda que puedes ver la transmisión en vivo de La Granja VIP por Azteca UNO, desde la señal abierta de TV Azteca. Además, puedes seguir el 24/7 a través de las señales digitales y la transmisión en directo de Disney Plus.