¿Presiente su salida de La Granja VIP? Kunno confiesa por qué se puso sentimental

La emoción se apoderó de Kunno en La Granja VIP. Después de permanecer un buen rato en el entrevistadero, el participante se acercó a Azalia y le contó que había vivido un momento especialmente sentimental, al grado de sentir que podría estar despidiéndose del reality. Todo comenzó cuando Azalia le preguntó por qué se había tardado tanto durante su entrevista. Ante la curiosidad de su compañera, Kunno reconoció que se había puesto muy chipi y que había terminado con las emociones a flor de piel. Incluso bromeó con que no fueran a regañarlo por lo que había sucedido durante ese momento.

Kunno le confiesa a Azalia por qué sintió que se estaba despidiendo de La Granja VIP

Detrás de su comentario había una sensación que llamó la atención: Kunno explicó que la experiencia le había parecido una despedida, como si estuviera a punto de abandonar la competencia. La confesión dejó ver que el participante contempló la posibilidad de que su estancia en la granja estuviera llegando a su fin. Aunque no confirmó que supiera algo sobre su futuro dentro del programa, sí compartió con Azalia la impresión que le había provocado el entrevistadero.

Ante sus palabras, Azalia intentó tranquilizarlo y le recordó que las preguntas que suelen hacerles durante esas entrevistas pueden ser muy emotivas. De esta manera, buscó darle otra perspectiva a lo ocurrido y evitar que interpretara ese momento como una señal de que su salida estaba cerca. Kunno estuvo de acuerdo con la explicación de su compañera, aunque eso no borró la sensación de despedida que había experimentado.

El momento despertó curiosidad por lo que pudo haber sentido durante la entrevista y por la manera en que está viviendo su participación en La Granja VIP. Entre la convivencia, las tensiones y la incertidumbre propia de la competencia, las emociones también forman parte de la experiencia de los granjeros. Por ahora, lo que se sabe es que Kunno salió conmovido del entrevistadero y compartió con Azalia su inquietud. Su comentario no confirma una eliminación, pero sí dejó abierta la posibilidad de que el participante esté reflexionando sobre lo que significaría abandonar La Granja VIP.