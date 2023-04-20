Se ofreció una misa en el novenario de Julián Figueroa.

Este martes, en casa de Maribel Guardia se ofició una misa como parte del novenario por el eterno descanso de Julián Figueroa. Antes de dar inicio, hablamos con el sacerdote que estuvo a cargo de la ceremonia.

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Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios por la vida de Julián y, sobre todo, acompañar a la familia, tomando muy en cuenta la privacidad que ellos han querido tener en estos momentos difíciles

Un momento de oración, un momento de celebrar la eucaristía, poniendo siempre en manos de Dios el alma de Julián y obviamente el dolor que ahorita están pasando toda la familia de Maribel

¿Quiénes asistieron al evento en casa de Maribel Guardia?

Nuestras cámaras captaron a Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián, cuando arribó a bordo de un vehículo y, aunque ella accedió a dar algunas palabras, su mamá que era quien conducía el auto, aceleró a toda velocidad.

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No, no, no

A esta ceremonia que se realizó de manera íntima, asistió nuestro compañero Daniel Bisogno y Aracely Arámbula, aunque a ella no pudimos captarla.

