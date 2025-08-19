Matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría en duda por estos videos

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue en el centro de la polémica, ahora no solo por las declaraciones del cantante, sino también por la validez de su matrimonio. Durante una entrevista con Adela Micha, el intérprete de regional mexicano afirmó que su esposa es “el amor de su vida” y negó haber sido infiel a Cazzu, madre de su hija. Sin embargo, sus palabras no convencieron a los usuarios en redes sociales, quienes han puesto en duda la versión del artista.

La controversia creció aún más después de que la periodista argentina Mandy Friedmann asegurara que el enlace entre Nodal y Ángela podría tener un problema jurídico que, en teoría, permitiría anularlo. La revelación se dio durante una charla en el canal LUBOX TV, donde lanzó una declaración que generó fuertes especulaciones.

¿El matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar podría anularse?

De acuerdo con la comunicadora, las fechas que mencionó Nodal sobre su boda en Roma no coinciden con los registros oficiales. Esto habría motivado a la pareja a casarse de manera discreta en México, específicamente en Morelos, en una ceremonia pequeña y reservada.

Friedmann explicó que existe un detalle legal que podría poner en riesgo la validez civil del matrimonio. “Si yo revelo esto, no solo se cae el planeta, podría caerse hasta su boda, podría anularse hasta su boda, no solo la espiritual, sino la civil”, afirmó la periodista, dejando en el aire la duda sobre la situación real de la unión entre los cantantes.

Los romances que marcaron a Nodal

Más allá de esta controversia, la vida amorosa de Christian Nodal siempre ha sido tema de conversación. El intérprete de Ya no somos ni seremos anunció en mayo de 2024 su separación de Cazzu, con quien comparte una hija llamada Inti. Antes de ella, también fue protagonista de relaciones mediáticas que lo han mantenido en la mira del público y la prensa.

Hoy, el sonorense vuelve a estar bajo reflectores, pero esta vez por la posibilidad de que su matrimonio con Ángela Aguilar no tenga la solidez legal que él mismo defendió en entrevistas recientes.

