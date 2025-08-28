¿Qué fue de Joana Benedek tras desaparecer de la televisión?

Una de las actrices famosas que pudimos apreciar fue Joana Benedek, quien a pesar de su éxito decidió retirarse muy temprano. Sus papeles más famosos estuvieron ligados a la villanía, por lo que su ausencia causó muchas dudas.

Lo más llamativo de todo es que no se supo más nada de ella una vez que decidió alejarse de las cámaras. Ahora te contaremos un poco de lo que ha sido su vida después del éxito.

¿Qué fue de la vida de Joana Benedek?

Fue en el año 2023 cuando la actriz tuvo una corta reaparición en las redes sociales. Esto se dio en el contexto de que un reportero de espectáculos logró dar con ella y la charla estuvo destinada al motivo del distanciamiento con la tele.

En relación a su alejamiento, la actriz dijo lo siguiente: “Hace tiempo le di prioridad a mi vida personal en los últimos años, es eso. Creo que la gente va transformándose y los objetivos también se transforman según tu manera de abordaje, tu percepción, tu momento en la vida [...] Me di cuenta que el ser exitosa en un área de mi vida que es la carrera no me daba esa total paz y felicidad”.

Después de haber estado en esta entrevista, poco se volvió a saber de ella. Si bien cuenta con redes sociales no es un sitio donde se la pueda ver con frecuencia ni brindar información al respecto.

En octubre del 2024, se viralizó un video de YouTube donde un reportero la encontró en un supermercado mientras hacía las compras. Sin embargo, no hubo una charla entre ellos.

Cabe destacar que en su perfil de Instagram se la ha podido ver compartiendo contenido espiritual y religioso.

¿Quién es Joana Benedek?

Roxana Joana Benedek Godeanu, es una exmodelo y actriz rumanomexicana que nació el 21 de enero de 1972 en Rumania. Vivió un tiempo en Venezuela donde terminó sus estudios que luego abandonó para dedicarse al modelaje y la actuación, por lo que es considerada una de las actrices más queridas en México.