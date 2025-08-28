La receta fácil y rápida para hacer la rica salsa bechamel para lasaña (está deliciosa)

Si hay un ingrediente que no puede faltar en una buena lasaña casera, esa es la salsa bechamel. Cremosa, suave, con ese toquecito de nuez moscada que levanta cualquier plato. Y aunque muchos piensan que es complicada de hacer, la verdad es que prepararla en casa es súper fácil si sigues los pasos correctos. Por eso, aquí te compartimos una receta sencilla, pero deliciosa.

Ya sea para napar unos canelones, preparar unas croquetas crujientes o hacer espinacas gratinadas, esta receta siempre queda perfecta y sin grumos. Solo necesitas unos pocos ingredientes y una pizca de paciencia.

¿Qué ingredientes lleva la bechamel casera? Esta es la receta fácil

Esta receta para preparar bechamel rinde para unas 6 personas. Puedes ajustar las cantidades según lo que vayas a preparar.

Canva La salsa bechamel es más fácil de preparar de lo que piensas

Ingredientes:



50 g de mantequilla

50 g de harina de trigo

600 ml de leche entera

Sal al gusto

Un pellizco de nuez moscada molida

Tip: Si prefieres una bechamel más ligera, puedes usar un poco más de leche o dejarla cocer menos tiempo.

¿Cómo se hace una salsa bechamel sin grumos? Sigue la receta

En una sartén grande, derrite la mantequilla a fuego medio. Agrega la harina y mezcla bien hasta que se forme una pastita espesa (esto se llama “roux”). Calienta la leche aparte y ve incorporándola poco a poco, sin dejar de mover. Aquí es mejor usar varillas que cuchara para evitar los grumos. Remueve haciendo círculos o forma de ocho, hasta que se integre toda la leche y quede una mezcla lisa. Agrega sal y nuez moscada al gusto. Si quieres que espese más, déjala unos minutos extra al fuego removiendo.

Si se te hicieron grumos, puedes hacer este truco: pasarla por la licuadora y volverla a calentar. Queda como nueva.

¿Para qué platillos se usa la salsa bechamel?

Además de la lasaña, esta salsa es perfecta para:



Croquetas caseras

Canelones

Pasta al horno

Espinacas a la crema

Gratinados de verduras

Pechugas a la Villeroy

Sándwich croque-monsieur

Incluso puedes usarla como base para otras salsas como la Mornay (con queso), la Aurora (con puré de tomate) o la Soubise (con cebolla caramelizada). ¡Una delicia!