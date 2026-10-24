Luto en la música regional: Confirman muerte de querido músico de banda tras TERRIBLE accidente de tránsito

Hace unas horas se dio a conocer que el querido músico Xera Rosillo perdió la vida en un fuerte accidente automovilístico en Guanajuato, dejando consternada a la comunidad, pues su paso por la Banda Destructora le hizo ganar reconocimiento en los últimos años.

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De acuerdo con reportes locales, el percance se habría registrado cerca de las 6:00 de la mañana del pasado viernes 23 de octubre, cuando el músico se estrelló contra un poste de luz, impacto que terminó con su vida sobre la carretera Celaya-Salvatierra cerca del puente de La Cruz, sin que los paramédicos pudieran hacer más por salvarle.

Muere Xera Rosillo de la Banda Destructora

La noticia fue dada a conocer en redes sociales en donde amigos y colegas mostraron su luto dejando mensajes de despedida al músico mexicano:

“Descanse en paz, Xera Rosillo.

Hoy la música está de luto. Una partida que entristece a la comunidad de La Moncada y a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros de Banda Destructora.

Que Dios les conceda fortaleza y pronta resignación”

De momento la Banda Destructora no se ha pronunciado al respecto y tampoco se sabe qué sucederá con sus siguientes presentaciones agendadas.

¿Quiénes son Banda Destructora?

Conforme pasan los años, Banda Destructora ha ido ganando terreno dentro de la música regional mexicana, pues ya con seis discos de estudio grabados, poco a poco se han afianzado como una de las exponentes de la zona.

Originarios de Guanajuato han sabido lograr hacerse de una identidad propia, pues ya con 6 discos de estudio se proyectan como una de las agrupaciones más sólidas e incluso a día de hoy cuentan con más de 154 mil oyentes mensuales en plataformas como Spotify, donde una de sus canciones más populares son “Popurrí De Los Cadetes” con más de 3.7 millones de escuchas.

