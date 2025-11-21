El duro presente que vive reconocido actor por el estado de salud de su hija

La vida de los famosos puede ser considerada como llena de privilegios y momentos mágicos, pero también atraviesan situaciones que son comunes para cualquier ser humano. Un ejemplo de ello ocurre actualmente con el actor Ricardo Abarca cuya hija de 9 años de edad ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica.

La noticia fue compartida por su esposa, la actriz Diana Neira, y ha dejado en claro el difícil momento que atraviesan como familia. Además, se trata de una enfermedad que también es padecida por Ricardo Abarca por lo que se trata de un proceso conocido para ellos pero igual lleno de incertidumbre.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Ricardo Abarca?

Fue Diana Neira quien utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en donde se la ve abrazada a su hija Julieta, dentro de un hospital. “Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija Julieta con Diabetes Tipo 1”, expresó la esposa de Ricardo Abarca.

En el posteo, la actriz precisa que “desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado… pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo”. Diana Neira también afirmó la fe que los acompaña y remarcó que cree en Dios porque “él ha estado presente: abrazando a Julieta, fortaleciendo a Richie, arrullando a Alaia y recogiendo con ternura cada una de mis lágrimas”.

La familia de Ricardo Abarca unida en este momento

El posteo de Diana Neira ha impactado a los seguidores del actor Ricardo Abarca y es que se trata de una figura que ha despertado un gran cariño en los televidentes. Los likes y palabras de apoyo se han multiplicado y han valorado que la familia se muestre unida ante esta situación.

“Julieta tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados, y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos”, expresó Neira en el comunicado. Finalmente, la esposa de Ricardo Abarca cerró la publicación con una frase dirigida a su hija: “Julieta: papá, tu hermana y yo te amamos profundamente. Dios va delante, y nosotros vamos contigo. Juntos siempre!”.

