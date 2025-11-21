Este fue el accidente que sufrió Fátima Bosch antes de la final... y aun así ganó Miss Universo

Horas antes de salir al escenario para disputar la corona de Miss Universo, Fátima Bosch enfrentó un percance que pudo haber cambiado por completo el rumbo de su participación. Lejos de desanimarse, la mexicana mostró temple, profesionalismo y una fortaleza que sorprendió incluso a su equipo. Aun con el accidente fresco, logró dominar la pasarela, conquistar al jurado y finalmente alzarse como la gran ganadora de la noche.

Durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, la modelo dio a conocer a los miles de seguidores conectados que tenía un pie lastimado. En su cuenta de Instagram, reveló que se clavó un pedacito de vidrio. "Me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho. Creo entonces que debe de haber otro pedacito por ahí", explicó.

Al escucharla, muchos usuarios le consultaron por qué no iba a un médico y Fátima fue contundente: "Ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor". Sin embargo, aclaró que "la carne se cerró" y prefirió "no andar tocando ni abriendo" su herida, dado que todo esto sucedió el día previo a la coronación.

📌 MISS MÉXICO sufre accidente en Tailandia



FÁTIMA BOSCH se clavó un vidrio en el pie previo a la final de MISS UNIVERSE#MissUniverse #fatimbosch #Tailandia pic.twitter.com/SHaEbTwyuo — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 20, 2025

¿Qué cuidados debes tener si te clavas vidrio en el pie?

Expertos del portal Cleveland Clinic mencionaron que, si te clavas un vidrio en el pie, es importante actuar con cuidado para evitar infecciones o lesiones mayores. En ese sentido, compartieron los pasos recomendados de primeros auxilios, aunque aclararon que es importante la atención médica:

