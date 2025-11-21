Este fue el accidente que sufrió Fátima Bosch antes de la final... y aun así ganó Miss Universo
A pesar del inesperado percance que tuvo horas antes de la final, Fátima Bosch demostró fortaleza y temple en el escenario, donde terminó coronándose.
Horas antes de salir al escenario para disputar la corona de Miss Universo, Fátima Bosch enfrentó un percance que pudo haber cambiado por completo el rumbo de su participación. Lejos de desanimarse, la mexicana mostró temple, profesionalismo y una fortaleza que sorprendió incluso a su equipo. Aun con el accidente fresco, logró dominar la pasarela, conquistar al jurado y finalmente alzarse como la gran ganadora de la noche.
Durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, la modelo dio a conocer a los miles de seguidores conectados que tenía un pie lastimado. En su cuenta de Instagram, reveló que se clavó un pedacito de vidrio. "Me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho. Creo entonces que debe de haber otro pedacito por ahí", explicó.
Al escucharla, muchos usuarios le consultaron por qué no iba a un médico y Fátima fue contundente: "Ahorita no tengo tiempo de ir con un doctor". Sin embargo, aclaró que "la carne se cerró" y prefirió "no andar tocando ni abriendo" su herida, dado que todo esto sucedió el día previo a la coronación.
📌 MISS MÉXICO sufre accidente en Tailandia— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 20, 2025
FÁTIMA BOSCH se clavó un vidrio en el pie previo a la final de MISS UNIVERSE#MissUniverse #fatimbosch #Tailandia pic.twitter.com/SHaEbTwyuo
¿Qué cuidados debes tener si te clavas vidrio en el pie?
Expertos del portal Cleveland Clinic mencionaron que, si te clavas un vidrio en el pie, es importante actuar con cuidado para evitar infecciones o lesiones mayores. En ese sentido, compartieron los pasos recomendados de primeros auxilios, aunque aclararon que es importante la atención médica:
- No intentar arrancar el vidrio si está profundamente incrustado: podrías empeorar la herida o causar más sangrado. En ese caso, cubre la zona y busca atención médica de inmediato.
- Lavarse bien las manos antes de tocar la herida: evitar introducir bacterias en la zona lesionada.
- Si es un fragmento pequeño y superficial, retirarlo con cuidado: usar pinzas limpias y desinfectadas, pero sin presionar la piel ni intentar escarbar.
- Lavar la herida con agua y jabón suave: esto ayuda a remover suciedad y reduce el riesgo de infección.
- Controlar el sangrado: presionar suavemente con una gasa limpia hasta que deje de sangrar.
- Aplicar un desinfectante: puede ser solución salina, antiséptico o agua oxigenada (solo en primera limpieza).