Él es el diseñador que está detrás del hermoso vestido rojo que usó Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El vestido rojo que deslumbró en el escenario de Miss Universo 2025 no solo capturó todas las miradas, sino que también reflejó talento y creatividad mexicana. Detrás de esta espectacular prenda está Trino Orozco, diseñador de alta costura reconocido por su elegancia y detalle artesanal. Su obra no solo realza la belleza de Fátima Bosch, sino que también lleva un mensaje de fuerza, feminidad y orgullo cultural que conquistó al mundo.

Originario de Guadalajara, este hombre es un reconocido modisto de lujo que cuenta con más de una década en la industria de la moda y ha vestido a varias figuras famosas mexicanas, incluidas reinas de belleza. Además, su trabajo se destaca por tener un enfoque elegante y femenino, de acuerdo a especialistas de la revista Marie Claire.

Sin embargo, Orozco no trabajó solo para la creación del vestido con el que Bosch se consagró, dado que en la confección de la prenda también participó Manuel de la Mora, quien aportó una mezcla de bordado artesanal y diseño contemporáneo.

¿Qué quiso representar el vestido rojo de Trino Orozco en Miss Universo 2025?

Este diseño fue pensado como un statement de fuerza, feminidad y elegancia mexicana sobre un escenario mundial.

mexicana sobre un escenario mundial. Tiene cuello alto y una capa que le da un aire majestuoso, casi heroico.

que le da un aire majestuoso, casi heroico. El color rojo no es solo por estética: según comentó Orozco, representa “la esencia del oro mexicano”, con una inspiración ligada al maíz y los atardeceres mexicanos.

Además, críticos de moda mencionaron que el diseñador solo creó un vestido bellísimo, sino "una pieza con significado cultural profundo", que acompañó a Fátima Bosch en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Las palabras de agradecimiento de Trino Orozco

En sus redes sociales, Orozco publicó un sentido mensaje para sus seguidores, donde le dio las gracias a la modelo por llevar su vestido. "¡México es Miss Universo! Gracias infinitas Fátima Bosch por creer y confiar ciegamente en nosotros para este sueño que también cumplimos como nuestro", escribió en su cuenta de Instagram.

Y finalizó: "¡Gracias por hacernos soñar y llegar a lo más alto, gracias por traernos la cuarta a México, te amamos!"