Hallan sin vida al modelo brasileño Yago Campos; ¿qué le ocurrió?

Una vez más la tragedia tiene como protagonista a una persona afamada en las redes sociales. En esta oportunidad, se trata del modelo brasileño Yago Campos quien era famoso por mostrar en plataformas digitales cómo era su vida y en la noche de este domingo fue hallado sin vida.

Yago Campos no solo se desempeñaba como modelo sino que era un destacado influencer de 25 años de edad. En el contenido que compartía en sus redes sociales se incluyen los viajes que hacía a distintos rincones del mundo y las campañas en las que participaba.

¿De qué murió Yago Campos?

Los primeros datos que se conocieron sobre la muerte de Yago Campos señalan que su cuerpo fue encontrado por una empleada de un hotel ubicado en la región de Ornos, de la ciudad de Mykonos, en Grecia.

Aunque algunos datos precisaban que el modelo estaba dentro de una bañera, las versiones más fuertes remarcaron que su cuerpo fue encontrado en una piscina del lujoso hotel. Cuando el personal médico llegó al lugar, constataron que Yago Campos no presentaba signos vitales.

¿Yago Campos estaba solo?

A medida que pasan los minutos se van revelando algunos datos sobre los últimos días de vida de Yago Campos, y sus familiares y seguidores aguardan por saber qué fue lo que le ocurrió. Mientras, la investigación busca datos para resolver las causas de su muerte se presentan dudas sobre quién lo acompañaba.

Según trascendió, el modelo brasileño compartía la habitación del hotel con su amigo Ryan Silveira, de 23 años de edad. Sin embargo, nada se ha informado sobre el estado de salud de este joven, si se encontraba junto a Yago Campos en el momento en que perdió la vida o si ha sido entrevistado por la Policía como parte de la investigación.