¡Conmoción! Murió un querido conductor de TV de manera inesperada: nadie de su familia lo pudo creer

El mundo de la televisión está de luto tras la triste noticia sobre la muerte de un conductor de TV que era muy querido entre el público hispano. Se trata de Alberto Padilla, quien perdió la vida de manera sorpresiva y dejó un profundo dolor para su familia y todos los que siguieron su trayectoria profesional, en especial por la manera tan abrupta en que sucedieron las cosas.

De acuerdo con los detalles disponibles, esta tragedia tuvo lugar mientras se encontraba en una reunión con amigos cercanos en San José, Costa Rica.

Horas antes de que todo pasara, estuvo al frente de su programa que era transmitido de lunes a viernes; y como cada tarde, se presentó como todos los días al foro de grabaciones de una televisora con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica, momentos en los que Alberto Padilla se habría mostrado tan enérgico como siempre y por lo que nadie sospechó lo que estaba por venir.

Facebook / A las 5 con Alberto Padilla La muerte de Alberto Padilla conmocionó al público

En cuanto a los últimos momentos con vida, la estación de radio CRC 89.1 dio a conocer que el conductor de TV se desvaneció y fue trasladado al hospital de inmediato. Sin embargo, los intentos del equipo médico resultaron insuficientes y falleció a las pocas horas de haber sido ingresado.

Quién era Alberto Padilla, el conductor de TV que murió de forma inesperada

Alberto Padilla fue un periodista y presentador de noticias mexicano. Es originario de Monterrey, en el estado de Nuevo León, ciudad en la que cursó la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey; posteriormente hizo una especialización en el INCAE Business School de Costa Rica.

Facebook / A las 5 con Alberto Padilla Alberto Padilla fue un periodista y conductor de TV mexicano

El querido presentador inició su trayectoria con la cobertura de eventos sobre política y economía, para después convertirse en conductor de TV, faceta en la que tuvo su propio noticiero de transmisión diaria.

Al momento de morir, tenía 60 años de edad, pero no existían indicios de que pudiera estar atravesando una situación de salud delicada que alertara sobre su partida prematura, ni tampoco se han confirmado las causas exactas de su muerte.