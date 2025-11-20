Muere actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

El mundo del espectáculo vuelve a recibir una triste noticia al confirmarse la muerte de José Antonio Estrada. El actor tenía 87 años de edad y seguía ofreciendo su talento y demostrando por qué había logrado una gran trayectoria.

La muerte de José Antonio Estrada se suma a la de otros grandes actores y actrices que en lo que va del 2025 llenaron de tristeza a millones de personas con su partida. Por ahora, se desconocen las causas de su deceso.

¿Quién fue José Antonio Estrada?

José Antonio Estrada fue un reconocido actor que supo ganarse su merecido lugar en el cine, el teatro y las plataformas digitales. En su trayectoria grabó su nombre a fuego en grandes producciones en donde su legado se mantendrá vivo.

Nació en Baja California Sur y quienes lo conocieron están destacando su constancia y talento por lo que afirman que estas virtudes lo llevaron a convertirse en un gran artista. José Antonio Estrada seguía trabajando en esta profesión que eligió para su vida por lo que diferentes generaciones disfrutaron de su actuación.

¿Cómo se conoció la muerte de José Antonio Estrada?

La triste noticia sobre el fallecimiento de José Antonio Estrada fue difundida por el canal de YouTube de comedia ¡Qué Parió! En el que el actor estaba haciendo algunas colaboraciones. En el posteo realizado en redes sociales, lo despidieron con un sentido mensaje.

“Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”, expresa un posteo en el que puede verse una imagen de José Antonio Estrada. Debajo de la publicación, los comentarios de sus seguidores se han multiplicado con muestras de dolor.

