Alfredo Adame y Eleazar Gómez se reagrupan tras la Asamblea de La Granja VIP: “Es resultado de sus miserables vidas”

La Asamblea de anoche dejó un fuerte clima de tensión al interior de La Granja VIP tras los fuertes comentarios de Alfredo Adame y este día, el 'Golden Boy' se reagrupó con su aliado Eleazar Gómez para 'analizar' lo ocurrido y definir los siguientes pasos de su estrategia grupal.

Adame se le va encima a Sergio y 'El Patrón'

Los peones se valieron de un momento antes de iniciar con sus actividades para compartir impresiones de lo que ocurrió en la Asamblea de anoche; sin embargo, bastaron unos minutos para que la situación se tornara personal en contra de la alianza más numerosa en La Granja VIP.

Alfredo Adame fue el primero en despotricar en el granero contra sus compañeros, ya que señaló que entendió el comportamiento de todos "después de escuchar sus terribles historias" y afirmó que la ceremonia de anoche "es resultado de las miserables vidas que han vivido".

Eleazar coincidió con su compañero y añadió que "pudo comprender mucho" de ellos; además, apuntó que "sigue en las mismas" y se dijo "decepcionado" de alguien en especial. Cabe señalar que ayer Gómez le confirmó a Sergio Mayer Mori que estaba desilusionado de la decisión de Lis Vega de elegir a Kike Mayagoitia como el quinto nominado de la ceremonia.

El 'Golden Boy' continuó con insultos y duras palabras a sus compañeros, especialmente a Sergio Mayer Mori y 'El Patrón' Alberto del Río, pues al primero lo calificó como un "prángana" y atacó tanto su vida sentimental como su carrera musical, mientras que también arremetió contra la trayectoria del luchador mexicano.

Alfredo Adame aseveró que hechos como los ocurridos ayer solamente lo fortalecen y son evidencia del miedo que le tienen sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.