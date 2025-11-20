Elektra extiende El Mejor Fin: remata esta bicimoto eléctrica para dos personas y asientos cómodos

Hay una bici eléctrica con espacio para dos personas, una canasta transportadora y perfecta para la ciudad que está en remate en Elektra , que extendió El Mejor Fin con ofertas irresistibles. Si estás buscando un medio de transporte cómodo y ligero, esta es perfecta.

¿Cuál es la bici eléctrica que está baratísima en Elektra?

La bici eléctrica es de la marca Moboss y es tipo urbana. Es el modelo ZM300 en color rojo con 350 W, que recorren hasta 25 km/h.

(ESPECIAL) La bicimoto en rebaja es de color rojo.

De acuerdo con la descripción de la marca , esta es una versión pequeña, ágil y tipo motoneta que es fácil de usar. Está diseñada para hacer viajes cortos, pero mucho más rápidos, como para ir al mercado, al trabajo, la escuela o hasta el negocio.

No gasta gasolina y tiene un gran beneficio ecológico porque no contamina, al mismo tiempo que evitar el escandaloso tráfico de la ciudad, incluso por la noche.

Su motor es de potencia moderada y sirve también en subidas con pendientes pequeñas, pudiendo recorrer entre 40 y 50 kilómetros por cada carga completa. Eso sí, para llenar la batería necesitas de 6 a 8 horas de tiempo de carga.

Lleva unas ruedas rodada 14 que, aunque son pequeñas, son resistentes y fácil de maniobrar en el asfalto.

Y la buena noticia es que soporta hasta 150 kg, lo que equivaldría a dos personas no muy pesadas. De hecho, tiene dos asientos, uno de ellos, especialmente para niños.

¿Cuál es el precio de la bici eléctrica en Elektra por El Mejor Fin?

La bicimoto eléctrica está en un costo de $10,999 pesos, de un precio original de $18,199 pesos, lo que la convierte en una oportunidad.

(ESPECIAL) Este es el precio de la bicimoto eléctrica en Elektra.

Además, tiene la opción de pago hasta 3 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes y, por si fuera poco, puedes pedir el Préstamo de Elektra para liquidarlo en pagos chiquitos de $179 pesitos en 100 semanas.

Además de esta bicimoto, Elektra tiene más ofertas y rebajas por El Mejor Fin esta semana, así que ve a la tienda en línea o alguna sucursal para conocer más promociones que se acomoden a tu estilo de vida.