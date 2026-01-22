Mujer de 76 años abrió su canal de YouTube; no podrás creer su tipo de contenido

Una de las historias más lindas de internet la dio esta mujer de 76 años que consiguió hacerse de una comunidad digital al documentar los viajes que realiza a lo largo de Canadá. No se trata de un espacio para presumir, muy típico de muchos influencers, sino de enseñanza por parte de la experiencia. Así consiguió miles de seguidores al abrir su canal de YouTube.

¿De qué trata el contenido de esta mujer de 76 años que abrió su canal de YouTube?

A los casi 80 años muchos se retiran y se van a descansar a sus casas de campo (los que tienen ese privilegio) o disfrutan en casa de la compañía junto con sus familias. Sin embargo, Wendy Outdoors tiró todo estereotipo de persona mayor por la borda y salió a la aventura a lo largo y ancho de la nación canadiense.

Tomó su camioneta con todo lo incluido y se fue con su querido perro Milo a acampar, realizar senderismo, exploración e incluso se le ha visto en una canoa embistiendo las aguas de distintos espacios naturales. El impacto ha sido tal, que ya tiene más de 260, 000 suscriptores. No solo documenta sus viajes, sino que le enseña a las personas sobre lo básico de acampar e incluso comparte su perspectiva de la naturaleza.

En su canal de YouTube se describe de la siguiente manera, lo cual ha transmitido a la perfección en su contenido que ha causado revuelo: "Para mí, la naturaleza es un lugar de infinito descubrimiento, además de mi fuente de renovación, paz personal y alegría".

¿Quién es la abuelita dueña de este canal de YouTube?

El caso de Wendy ha causado asombro entre seguidores y personas que encontraron un contenido de calidad. La vitalidad con la que transmite la exploración de los entornos naturales han hecho que muchas personas incluso se atrevan a buscar las mismas aventuras. Ella es de la parte de Vancouver, por lo que los entornos naturales siempre estuvieron cercanos, por ello se ha encargado de viajar para distintos sitios.

Aunque no está en todas sus expediciones, también tiene un marido llamado Bob, al que conoció hace más de 25 años. Ambos tenían dos hijos y de ahí salieron 10 nietos y 3 bisnietos.