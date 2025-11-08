Ángela Aguilar no logró llenar en el primer concierto de su gira ‘Libre Corazón’

Recientemente, Ángela Aguilar regresó a los escenarios tras una larga ausencia, pero todo parece indicar que resultó caótico para la joven cantante, pues muchos han asegurado que no la pasó tan bien, ya que han asegurado que se inspiró en el show de Belinda y Cazzu.

¿Cómo fue el regreso de Ángela Aguilar a los escenarios?

Fue la noche del jueves 6 de noviembre, cuando la cantante comenzó con su gira ‘Libre de Corazón’ en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas; en esta presentación ya no estuvo acompañada de su padre, ni de su hermano.

Se sabe que en su presentación estuvo acompañada con mariachis, músicos de orquesta y un bailarín que estuvo con ella en el escenario. Este último dio mucho de qué hablar, pues Belinda y Cazzu han integrado bailarines en sus espectáculos, lo que ha causado mucha polémica en las redes sociales.

Al momento de cantar el tema ‘El Equivocado’, apareció un bailarín el cual la tomó por la cintura y comenzó hacer un baile alrededor de Ángela Aguilar, al final le entregó un ramo de rosas, las cuales fueron entregadas a los fans que estaban en la primera fila del recinto.

Estos hechos han provocado un sin fin de comentarios, incluso Javier Ceriani lanzó un fuerte comentario hablando sobre la presentación de Ángela Aguilar.

Dice que va a ser teatral, metió a un bailarín al estilo Gonzálo (...) ella usa tango al estilo Cazzu, esto ya lo hizo Cazzu, con un bailarín. Ella siempre dijo que le tenía miedo a los fans, bueno, pues a través de una reja saludo y se acercó. Eso nunca lo había hecho

La polémica fue más grande de lo esperado, ya que se mencionó en las redes sociales que Ángela Aguilar no logró llenar el recinto, aunque en los últimos días se habían anunciado varias promociones.

