Nieto de Capulina anuncia bioserie del comediante y sugiere que él será protagonista

A través de la página de Facebook oficial dedicada a Capulina, Oliver Henaine confirmó que habrá una bioserie dedicada al icónico comediante. Además, por lo visto en su publicación, es muy probable que el nieto de Capulina sea el encargado de interpretarlo.

Nieto de Capulina anuncia que habrá bioserie sobre el comediante

“Ya estamos en la etapa de preproducción, por lo tanto queremos saber: ¿Qué aspecto de la vida de Capulina te gustaría ver”, escribió Oliver Henaine en la página dedicada a su abuelo. Con la leyenda, subió una fotografía de él disfrazado del comediante, con su famoso sombrero roto y su bigote, además de una característica expresión en el rostro.

Por esa imagen, parece que hay una probabilidad alta de que Oliver Henaine se anime a interpretar a su abuelo. En redes sociales no solo constantemente recuerda el legado del actor, sino también ha enfatizado en que tiene un gran parecido físico con él.

En los comentarios hay quienes piden que la serie biográfica explique cómo Gaspar Henaine llegó a ser el actor y comediante que conocimos, o que muestre anécdotas reales de la época del Cine de Oro Mexicano. Sin embargo, también hay muchas críticas y burlas que hacen referencia a la “funa” que Oliver vivió el año pasado.

A finales de 2024 fueron muy virales los memes y críticas al nieto de Capulina, a quien se acusaba de querer colgarse de su abuelo para ganar fama o lucrar con él. Todo surgió por la venta de sus “Capupaquetes”, kits con artículos de colección y un texto firmado por Oliver Henaine; internautas se burlaron de los precios y también de que el “Capupaquete” viniera “autografiado” por el nieto del comediante.

Quién era Capulina

Nacido en 1927, Gaspar Henaine fue uno de los comediantes mexicanos más famosos entre los años 50 y 60; se le conocía como el “Rey del humorismo blanco”. Protagonizó numerosas películas con su pareja cómica, Marco Antonio Campos “Viruta”, como “Se los chupó la bruja”, “La odalisca No. 13" y “Muertos de miedo”.

También incursionó en la televisión, principalmente entre los años 70 y 80. Además, tuvo su propio cómic, “Capulinita”.