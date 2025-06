Al final, ¿Poncho De Nigris aún se habla con su hija Ivanna después de la fiesta de 15 años? Lo confesó todo

Nunca es agradable el distanciamiento entre un padre y su hija, y menos aún cuando está expuesto públicamente. Esto es precisamente lo que está sucediendo entre el conductor Poncho De Nigris y su hija Ivanna. Tras la celebración de los quince años de la joven, la relación se enfrió y dejaron de comunicarse, en medio de rumores que aseguran que el conductor se negó a aportar dinero para costear la fiesta.

¿Cómo está el vínculo entre Poncho De Nigris y su hija?

“No tengo contacto con Ivanna, se enojó conmigo desde que pasó lo de su fiesta de XV años y no se ha comunicado conmigo para nada. Le he mandado mensajes, pero no me ha contestado. No fui requerido en los XV años por obvias razones“, declaró hace algunos días en Venga la Alegría.

Te puede interesar:



¡Comienza una nueva ilusión en el Sin Palabras de Venga La Alegría! [VIDEO] Los Favoritos y los del Pueblo hicieron todo por quedarse con la primera victoria de la semana del Sin Palabras de Venga La Alegría. ¡No pierdas detalle!

Ivanna es hija de su relación con Lucy Garza y, según él mismo manifestó, hubo malentendidos que trascendieron el ámbito privado y provocaron más tensiones de las que ya existían. De Nigris aclaró que, en realidad, no se trataba de un asunto económico, sino que prefería realizar una celebración más sencilla y evitar encontrarse con la familia de su expareja.

Sin embargo, estas consideraciones no fueron bien recibidas por su hija, quien decidió no invitarlo a su festejo. Según lo que se ha dado a conocer, la celebración tuvo lugar en mayo, en un lugar majestuoso, y fue su propia madre quien compartió las imágenes del cumpleaños, donde se aprecia a la niña luciendo un vestido rosa.

“Es algo que me duele porque es mi hija y me gustaría estar bien con ella y que tuviera una bonita infancia para después darle una mejor vida”, añadió Poncho y sostuvo que fue su propia madre, Leticia Guajardo, quien se encargó de hacer pública la pelea familiar.

“Al decir que supuestamente yo no le quería pagar los XV, que esa nunca fue la razón, yo quería hacer algo más privado con ella y se salió de control. Ahorita estoy distanciado con mi mamá y con mi hija”, mencionó.

Por otro lado, le dejó un mensaje a Ivanna donde le dejó en claro su deseo de restablecer el vínculo y aclarar los hechos. “Mi hijita, lo que necesites aquí está tu papá para todo. Me parecía de adultos que querían llamar la atención para hacer una fiesta, invitar famosos y demás, que ya se habló y además no voy a caer en manipulaciones externas”, concluyó con un infinito deseo de retomar la comunicación.