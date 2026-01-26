Cazzu está enamorando a muchas mujeres; esta es la razón

En las horas recientes el entorno de Cazzu se está haciendo viral por un asunto bastante particular. Es más, ni siquiera es culpa de ella, pero ya está enamorando a muchas mujeres. Y es que las propias usuarias hicieron eco de uno de los guardaespaldas de la cantante, quien lleva el nombre de Titi Gómez. Algunas mujeres están preguntando seriamente de quién se trata y esto es lo que se sabe.

¿Quién es Titi Gómez, el guardaespaldas de Cazzu?

Las redes sociales de La Jefa se llenaron de elogios por la guapura de uno de sus elementos de seguridad. De cierta forma, el fenómeno de búsqueda del joven se dio gracias a que alguien le reconoció, le llamó la atención y muchas se unieron a la labor. Por eso, encontraron que le dicen Titi Gómez.

El joven forma parte del equipo de seguridad de la argentina, pues se le ha visto en distintos eventos y fotografías que él mismo publicó en su cuenta de Instagram. Parece que es seguidor de Boca Juniors, le gusta viajar y también disfruta de la música de Julieta Emilia Cazzuchelli, donde regularmente guarda registros de sus labores al cuidado de la artista y de su hija.

Ante el descubrimiento de este individuo, los comentarios se fueron del lado de piropos sobre el joven o incluso diciendo que ya se animara con Cazzu. Indicaron que prefieren que sea él quien cuide a la artista, que el propio Nodal… quien siempre sale a conversación.

¿Cazzu y su guardaespaldas ya saben de su fama?

Esto comenzó como una dinámica bastante pequeña, sin embargo con el paso de las horas la situación escaló hasta convertirse en un trend dentro de la comunidad de la madre de la pequeña mexicoargentina. Pero hasta el momento ni Titi ni Cazzu han indicado que estén al pendiente de lo sucedido, por lo tanto no existen comentarios de parte de los protagonistas.

Y es que tampoco hay datos extras sobre el guardaespaldas, pues no se sabe si se dedica 100% al cuidado de la argentina o si tiene demás labores como agente de seguridad privada.