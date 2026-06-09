Aarón Mercury sufre aparatoso accidente y destroza su camioneta: Esto se sabe sobre su estado de salud

Aarón Mercury enciende las alarmas. El querido influencer desató la preocupación de sus seguidores tras dar a conocer que sufrió un aparatoso accidente vehicular en el que destrozó su camioneta, misma que acababa de comprar hace tan sólo un par de meses y cuyo valor en el mercado supera los dos millones de pesos mexicanos. Afortunadamente, el creador de contenido se encuentra con bien, por lo que no dudó en compartir su experiencia para crear conciencia entre su público.

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¿Qué le pasó a Aarón Mercury? Así fue su accidente vehicular

Según relata el creador de contenido, a través de un video compartido en sus redes sociales, el accidente fue resultado de diversos factores. Mercury explica que iba conduciendo de noche, a exceso de velocidad, tras una fuerte lluvia. Al intentar frenar, las llantas fallaron y terminó estampándose en una barda.

A lo largo del audiovisual, el influencer hace énfasis en que, desde hace algún tiempo, el vehículo le había estado alertando sobre el mal estado de sus llantas, pero hizo caso omiso a las advertencias. Por eso, tuvo dificultades al momento de frenar. Pese a ello, Mercury optó por compartir su experiencia con sus seguidores para crear conciencia y evitar este tipo de accidentes.

“Yo no sabía que estaban medio mal mis llantas. Ya me había avisado un par de veces, a parte había llovido y estaba mojado el suelo”, explica el tiktoker. “También, obviamente, voy a tomar responsabilidad, sí iba un poquito rápido, tampoco es que iba a una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal", relató el creador de contenido.

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury tras sufrir un fuerte accidente?

Pese al aparatoso accidente, Aarón Mercury asegura que “hay más cosas que celebrar que llorar”, pues, afortunadamente, se encuentra con bien y las pérdidas fueron meramente materiales. A nivel físico y de salud, sólo sufrió lesiones menores en la rodilla.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury es uno de los creadores de contenido con mayor impacto en la actualidad. El joven saltó a la fama gracias a plataformas como TikTok e Instagram, mismas que le abrieron paso en la televisión, el mundo de la actuación y el boxeo amateur.