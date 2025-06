¿Qué tipo de enfermedad tenía Daniela, la hija de Rocío Sánchez Azuara?

Hay noticias que duelen, incluso si no conociste a la persona. La muerte de Daniela Santiago Sánchez, hija de Rocío Sánchez Azuara, fue una de esas. Daniela falleció el 23 de septiembre de 2019 a los 31 años, después de años de lucha contra una enfermedad silenciosa y compleja: lupus eritematoso sistémico.

Rocío ha hablado con el corazón en la mano sobre lo que vivieron juntas. Compartió lo mucho que le dolía ver a su hija deteriorarse, los días difíciles, los momentos en que parecía mejorar, las recaídas... y cómo, en sus palabras, Daniela nació en sus brazos y también se fue en ellos.

¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el cuerpo ataca sus propios órganos por error. Puede afectar la piel, los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro.

Hay días en que se puede salir a caminar, sonreír, hacer vida “normal”. Pero hay otros en los que el cuerpo no da más. El cansancio es mucho, los dolores articulares son constantes, y lo más desesperante es no saber cómo va a reaccionar el cuerpo al día siguiente.

Daniela vivió así durante años. Lo enfrentó como pudo, con fuerza, con el apoyo incondicional de su mamá… pero también con momentos duros, de hospitalizaciones y de miedo.

¿Tiene cura el lupus? ¿Qué tan grave puede llegar a ser?

De acuerdo con el portal especializado Medline Plus, el lupus no tiene cura. Se puede controlar, en algunos casos, con tratamientos que ayudan a reducir los brotes y a que los órganos no se vean tan afectados.

Hay personas que logran estabilizarse y vivir con síntomas manejables, y hay otras que, a pesar de intentarlo todo, terminan enfrentando consecuencias muy graves.

La enfermedad avanza en silencio. A veces va directo a los riñones, al corazón, al cerebro.

El caso de Daniela conmovió a muchos porque puso rostro y nombre a algo que muchas veces pasa desapercibido. Y porque recordo que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y un amor profundo.