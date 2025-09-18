Stef Logo: la tiktoker que se volvió viral por su increíble parecido con Yuya

Stef Logo es una creadora de contenido en TikTok que ha conquistado a más de 140 mil seguidores gracias a su carisma, creatividad, bailes y ocurrencias que hacen reír a toda su comunidad. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención al público y lo que ha catapultado su popularidad es su extraordinario parecido con Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, la famosa youtuber mexicana.

Stef Logo: la tiktoker que se volvió viral por parecerse a Yuya

Fue en el 2020 cuando los usuarios no dudaron en señalar las similitudes: ambas son bajitas, de piel clara, cabello castaño y con rasgos muy similares. Desde entonces, en cada una de sus publicaciones, los comentarios son claros: “¡Eres la gemela pérdida de Yuya!” o “Te pareces más a Yuya que la misma Yuya”.

Yuya, la reina de YouTube que marcó tendencia

Yuya es una de las youtubers de primera generación que logró conquistar al mundo. Cuenta con más de 24 millones de suscriptores y se ha posicionado como una de las influencers más queridas de México y Latinoamérica. Su contenido de maquillaje, moda y estilo de vida la convirtió en una figura icónica que con el paso del tiempo logró construir su propia y muy exitosa línea de cosméticos. Su impacto es tal que cualquier persona que se le parezca, puede explotar en redes sociales y Stef Logo es prueba de ello.

Del parecido a la cultura pop: fans quieren verlas juntas

El furor por Stef Logo llegó tan lejos que la puso en el mapa, eso la llevó a participar en el nuevo video musical “Tu y yo y tu” de Siddhartha, la pareja de Yuya. En dicho video interpretó a la influencer en su versión más joven, de aquella época en que su relación a penas iniciaba. Una vez más quedó claro que el parecido es enorme, pues varios fans pensaron que ella fue la que protagonizó el video musical del cantante, por lo que salió a desmentirlo en sus redes sociales.

También te puede interesar: Claudia Martín presume fotos de su viaje a Nueva York disfrutando de su ‘baby moon’