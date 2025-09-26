Que explote La Granja VIP México, Manola Díez es la séptima granjera CONFIRMADA

Es oficial, Manola Fernández Díez, más conocida como Manola Diez, es la septimá granjera confirmada de La Granja VIP. Manola es una actriz y modelo mexicana. Dentro de su extensa carrera, Manola ha participado en diferentes telenovelas, además ha participado en otros realities. A raíz del nombramiento de Manola en Venga la Alegría, provocó que las expectativas sobre que pasara en La Granja VIP no hacen más que crecer.

¿Qué es La Granja VIP?

La Granja VIP es el nuevo fenómeno que viene a reinventar los realities 24/7, donde grandes y polémicos personajes, se verán obligados a mantenerse conviviendo las 24 horas del día los 7 días de la semana en un ambiente alejado de las comodidades urbanas, donde se tendrán que enfrentar a grandes rasgos físicos, tareas propias de una granja y una constante presión que pondrá al límite su paciencia. El gran estreno de la Granja VIP será el próximo domingo 12 de octubre, por Azteca UNO.

¿Quiénes están confirmados hasta ahora?

Las revelaciones en La Granja VIP no han dejado de sorprender y acrecentar las expectativas, pues hasta ahora no han dejado de sonar nombres que pueden legar a ser explosivos y hasta polémicos

Hasta el momento, los nombres confirmados para La Granja VIP incluyen:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo

Manola Díez

Estos nombres generan ya un mix interesante de perfiles: desde actores veteranos hasta influencers, luchadores y personajes polémicos. Se espera que en los próximos días se revelen los demás integrantes del elenco para completar los usuales 16 granjeros del show.

Qué esperar con Manola en La Granja VIP

La inclusión de Manola Díez representa un elemento que puede aportar dinamismo al programa. Con su experiencia en realities anteriores y su personalidad abierta, es probable que sea una figura que genere conversación, ya sea por confrontaciones, estrategias o momentos de vulnerabilidad en el ambiente rural.