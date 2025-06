Revelan que Poncho de Nigris bajó 7 kilos tras ser hospitalizado de emergencia

Poncho de Nigris, uno de los creadores de contenido más importantes y, a su vez, polémicos que hay en Nuevo León y en el resto de la República, no se encuentra en su mejor etapa de salud actualmente. El también actor confesó a través de sus redes sociales que se encuentra hospitalizado tras haber llegado de emergencia, en un hecho que le ha costado alrededor de 7 kilos en estos días.

Se sabe que Poncho de Nigris es uno de los influencers que más cuidan su imagen, por lo que, además del constante ejercicio que realiza, también es amante de comer sanamente. Ante este hecho, el haber perdido 7 kilos en tan solo unos días generó su preocupación y la de sus miles de seguidores, por lo que es preciso conocer cuál es su estado de salud actual.

#Espectáculos😱 | Poncho de Nigris fue hospitalizado de emergencia debido a una infección en el estómago.



"Estoy bien sólo traigo una infección en el estómago que no se me quita y ya bajé 7 kilos en una semana...", compartió a través de sus historias de Instagram.



📸Capturas pic.twitter.com/MKbGA4Heii — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) June 22, 2025

¿Por qué Poncho de Nigris fue a parar directo al hospital?

Una de las últimas publicaciones en redes de Poncho de Nigris data de su visita al hospital, aunque lo anterior no se debe a una ida de rutina, sino al hecho de haber contraído una fuerte infección estomacal que lo obligó a pasar mucho tiempo en dicho lugar. La salud del influencer estuvo tan comprometida que, de hecho, este llegó a bajar hasta 7 kilos en un periodo de siete días.

Esto fue compartido por el propio Poncho de Nigris, quien reveló lo siguiente: “Estoy bien, solo traigo una infección en el estómago que no se me quita y ya bajé 7 kilos en una semana. Esperemos estar bien para el lunes”. En este punto es preciso decir que la salud del creador de contenido no corre peligro, aunque esto sí causó la preocupación y angustia de sus miles de seguidores en redes.

¿Poncho de Nigris obligó a Marcela Mistral a someterse a una operación?

En uno de los últimos videos compartidos por Karely Ruiz en su perfil de Instagram se reveló que Marcela Mistral fue obligada por Poncho de Nigris a hacerse la cesárea en su primer hijo, hecho que en un principio la creadora de contenido no deseaba. Esta situación, por consiguiente, generó una ola de comentarios negativos para el nacido en Nuevo León.