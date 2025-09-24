Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a 6 años de la muerte de su hija

La conductora Rocío Sánchez Azuara movió las emociones de sus seguidores con el emotivo mensaje con el que honró la memoria de su hija, quien falleció en 2019 a los 31 años, debido a complicaciones del lupus eritematoso sistémico que padeció durante más de 20 años.

Tras más de un lustro de su pérdida, la presentadora de TV Azteca reconoció que no hay día en que no recuerde a Daniela. “Tu partida dejó un vacío imposible de llenar. Hoy y siempre elevo mis oraciones por y para ti”, escribió en redes sociales acompañado de una fotografía.

“Recordándote cada día con el corazón lleno de amor y aunque tengo la certeza de que tu espíritu me acompaña siempre, tu recuerdo es un abrazo que nunca se apaga”, fue el mensaje que conmocionó a sus seguidores y también a personajes de la industria del entretenimiento, como es el caso de la conductora Luz Elena González, compañera de Sánchez Azuara en TV Azteca, quien le mandó un abrazo; así como Lidia Ávila, integrante de OV7, quien, como Azuara, perdió a su primogénita, hace más de 15 años.

Así vivió Rocío Sánchez Azuara la pérdida de su hija

En agosto de 2022, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la conductora indicó que los últimos dos años de vida de Daniela fueron los más complejos en su enfermedad. “Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa, todo lo que se vive ahora con elCovid, forma parte de mi vida desde hace 20 años”, mencionó.

Rocío Sánchez Azuara narró que los medicamentos dañaron severamente los riñones de Daniela. “Había ciclos en los que ella se ponía muy grave y venían estas crisis, le subían las dosis de medicamentos como cortisona”.

