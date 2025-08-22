Shakira cerraría su visita a México con concierto gratuito en el Zócalo

La artista colombiana Shakira se encuentra arrasando con sus shows en Shakira México y su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se instala como uno de los espectáculos más exitosos del momento. Ahora, rumores señalan que podría ofrecer un espectáculo gratuito en la Ciudad de México (CDMX).

Con récord de boletos vendidos, la “Loba” tiene aún cinco conciertos por delante en suelo azteca y la capital mexicana será el escenario en donde se despedirá para llevar su talento a otro destino internacional. Sus seguidores siguen vibrando con su música y atesorando lo que la artista les ofrece en cada presentación.

¿Cuáles son las próximas fechas del tour de Shakira?

Fue la propia Shakira quien destacó que ha vendido un millón de boletos con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en México y la emoción fue compartida con su público. La intérprete de “Monotonía” tiene que llevar a cabo nuevas presentaciones que culminarán en el mes de septiembre.

Los shows que se avecinan en la Ciudad de México se desplegarán en el Estadio GNP Seguros y las fechas confirmadas son el 26, 27, 29 y 30 de agosto, además del 18 de septiembre. Sin embargo, algunos rumores señalan que su estadía en México no culminaría ese día.

¿Shakira dará un concierto gratis en el Zócalo?

Son las redes sociales las que se han hecho eco de algunos rumores que cada día adquieren mayor peso. Aunque Shakira, ni el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se han referido al tema, muchos internautas y portales afirman que la colombiana ofrecería un show gratuito en el Zócalo.

En caso de suceder, se repetiría la historia cuando Shakira llegó a CDMX con el tour “Fijación Oral”. De todos modos, por ahora son solo rumores mientras que muchos fanáticos de la estrella latinoamericana están elevando sus oraciones para que se convierta en realidad y las afirmaciones que circulan en las redes sociales no se traten de un simple “Chantaje”.