Sabine Moussier reveló que la mitad de su vida tuvo un nombre falso

Una de las actrices más mencionadas en las semanas recientes volvió a dar nota, esto al recoger una parte de su charla en el programa de Yordi Rosado. Allí la nacida en Leverkusen indicó que vivió muchos años en el desconocimiento total de que su verdadero nombre no era el que siempre pensó. Esto pasó con su polémico nacimiento en territorio alemán, platicado por la propia Sabine Moussier.

¿Por qué Sabine Moussier tuvo un nombre falso?

La artista de 59 años contó en la charla con este reconocido comunicador, que el nombre que le pusieron es parte de un montaje. Ella se enteró ya en la edad adulta que su papá no es un hombre alemán, sino un tal Francisco Javier Fernández, el cual nunca se hizo cargo de ella ni de su madre. Pero todo esto se hizo así por lo que podría decir la gente de un bebé nacido fuera del matrimonio.

La actriz comentó que sus abuelos no soportaron una situación así, y gracias a que tenían conocidos en Europa, mandaron a su hija a concebir a Sabine. Ante eso, fueron a Cuernavaca para sacar un acta de nacimiento falsa con el nombre de Diana Sabine Kronz Moussier. Sin embargo, todo como parte de esa historia en la que quisieron borrar la ausencia del padre de la que se convertiría en actriz en México.

Y así, se resuelve la duda que muchos pudieran tener respecto del por qué la popular villana de telenovela había nacido en territorio alemán. Por ello, las redes sociales estallaron por la reacción generada ante una particular historia de un nacimiento fuera del matrimonio, lo cual era muy mal visto hace casi seis décadas.

¿Por qué Sabine Moussier ha sido tendencia en días recientes?

De manera bastante particular, la artista estuvo en diversos rumores en los últimos días. Se indicó que Sabine tendría un problema médico bastante importante, el cual le provoca mucho dolor. Ante eso, pidió la muerte asistida. Sin embargo, también se hizo viral una pieza audiovisual de una influencer chilena, que tenía cierto parecido a Moussier. Allí se hablaba de un rostro dañado por causa de cirugías plásticas.

Ahora, este fragmento se hizo viral de nuevo en las redes, pero es un video subido hace 3 meses. Por esta razón incrementan los rumores de que algo anda mal con la actriz, aunque justo se le vio partiendo un cacho de rosca en el sitio donde ella trabaja actualmente.