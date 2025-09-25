⁠Sandra Echeverría le reprocha a Karla Souza no aclarar que Leonardo de Lozanne NO fue el infiel al que ‘balconeó'

La actriz Sandra Echeverría revivió los duros señalamiento que enfrentó por la falsa infidelidad de su expareja, el cantante Leonardo de Lozanne, los cuales surgieron luego de que Karla Souza revelara el secreto de un cantante.

Durante la más reciente entrega del podcast Historias por Contar del actor Roberto Carlo, la protagonista de ‘El Clon’ lamentó que Souza no saliera a aclarar los rumores de la supuesta infidelidad que el cantante le habría confesado, sin embargo, en un encuentro con la prensa que se dio en septiembre 2023, indicó que no conocía a la entonces pareja.

“Karla nunca fue para hablar y decir: ‘no es cierto, no es ellos’, y no tiene idea de cómo empezó a ocasionar un escándalo alrededor de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, yo sabía que Leo no había viajado a Los Ángeles, que no estuvo con ella. Él obviamente me dijo: ‘Claro que yo no fui’”, externó Echeverría.

“No me gusta que la gente aviente pierdas y no sea para dar nombres. Sobre todo, cuando no sabes que estás afectando una relación. Entonces a mí eso me pareció fatal. Porque yo no lo haría”.

¿Por qué se pelearon Sandra Echeverría y Karla Souza?

El reclamo de la actriz se dio debido a que, en abril de 2023, Souza reveló en el podcast Creativo de Roberto Martínez que, en un vuelo de Los Ángeles, California a territorio nacional, un ‘muy famoso’ cantante, del que nunca se dio a conocer su nombre, le confesó haberle sido infiel a su esposa. Las especulaciones sobre que se trataba de Leonardo de Lozanne surgieron porque su separación con Sandra se anunció en noviembre de 2022.

Ante la serie de señalamientos en su contra, el contante rechazó que se tratara de él, pero reconoció que es amigo de Souza, pero aseguró que únicamente la ha vito un par de ocasiones y que nunca se la ha encontrado en un vuelo. “Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida"; explicó a los reporteros.

