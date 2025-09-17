Revelan millonaria herencia del actor Robert Redford: ¿quién se quedará con su fortuna?

La industria cinematográfica de Hollywood se conmocionó tras el inesperado fallecimiento de Robert Redford, quien murió a los 89 años de edad mientras se encontraba reposando en una de sus propiedades. Esta noticia despertó también el interés sobre cuál será el destino de la fortuna que amasó durante sus años de gloria y de qué manera se repartirá su fortuna entre la familia que le sobrevive.

Aunque aún es pronto para que se haga la lectura del testamento oficial, fue el propio actor quien habló de este tema en 2018, cuando, durante una conversación para The Salt Lake Tribune, manifestó sus deseos de que sus hijos y nietos se hicieran cargo de sus asuntos. Por lo que ahora es probable que sean ellos los beneficiarios principales de su legado, a excepción de uno de ellos que lamentablemente murió en 2020.

“Le he dedicado mucho tiempo a integrar a mis hijos. Ahora están aquí y están en posición de dirigir el negocio. Básicamente, heredarán lo que empecé y después lo continuarán mis nietos”, dijo en su momento.

(Instagram @sundanceorg) Robert Redford murió a los 89 años.

¿De cuánto es la fortuna de Robert Redford? Las millonarias propiedades que dejó en su testamento

A lo largo de sus 60 años de trayectoria, Robert Redford habría acumulado un patrimonio estimado de 200 millones de dólares, según datos de Celebrity Network. Esta riqueza incluiría mansiones en diferentes ciudades, cuentas bancarias y hasta un evento dedicado a la industria cinematográfica, pues el histrión fue el fundador del Festival de Cine de Sundance.

Se sabe que el famoso actor tuvo en su poder varias residencias, pero que, según Daily Mail, vendió en los últimos 7 años, sumando una cartera de hasta 20 millones de dólares.

Archivo Getty Images TV Azteca Robert Redford amasó una cuantiosa fortuna

¿Cuántos hijos tuvo Robert Redford? Ellos serían sus herederos

El protagonista de cintas como "África” y “Todos los hombres del presidente” tuvo cuatro hijos, todos fruto de su matrimonio con Lola Van Wagenen, con quien enfrentó la muerte de su primogénito Scott a los dos meses de edad y el deceso de Jamie en 2020. A Robert Redford le sobreviven Shauna y Amy; así como siete nietos con los que se sabe, siempre llevó una excelente relación.

Desde 2009 estaba casado con Sibylle Szaggars, una pintora alemana con la que se dedicó a disfrutar de sus últimos años de vida, y que también podría figurar entre las herederas.