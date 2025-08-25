VIDEO | Belinda y Bad Bunny perrean juntos en Puerto Rico y, ¿ya lo dejo “loco”?

Este fin de semana se hizo realidad un ‘crossover’ que todos queríamos ver desde hace años: Belinda y Bad Bunny aparecieron juntos en un escenario de Puerto Rico y hasta perrearon ante un público enardecido.

El reggaetonero ha mencionado varias veces a la cantante mexicana en sus canciones, y ella había demostrado su agrado. Pero ahora por fin se reunieron y hasta nos dieron esperanzas de que podría haber una colaboración musical entre ellos.

El encuentro que Belinda y Bad Bunny tuvieron en Puerto Rico

Bad Bunny se encuentra en su natal Puerto Rico, donde tiene programada una residencia desde principios de julio y hasta el 14 de septiembre (al menos, confirmado hasta ahora). Belinda acudió este semana a un show y, en pleno concierto, el cantante se le acercó y enloqueció las redes sociales.

Entre los clips que están circulando en TikTok e Instagram, Belinda y Bad Bunny aparecen perreando durante la interpretación del éxito “Perro Negro”, en el cual menciona a la actriz de “Mentiras”. Además de la mención, ellos bailaron muy cerquita entre sí mientras él pronunciaba el verso: “Si el DJ fuera pastor nos casábamo’ aquí mismo”.

De inmediato están surgiendo los famosos ‘shippeos’ que se imaginan a los dos intérpretes teniendo una relación en el futuro, y esto incluyó tanto comentarios de broma como en serio.

En qué canciones menciona Bad Bunny a Belinda

Las dos menciones de la cantante nacida en España y nacionalizada mexicana ocurrieron en el álbum “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”, de 2023. En la canción “Perro Negro”, el puertorriqueño dice: “Los dejas locos, enchulao’ como Belinda”.

Esta es una referencia a la creencia popular de que los novios de Belinda “se vuelven locos” con ella y se tatúan su nombre o rasgos.

En la canción “VOU 787”, Bad Bunny hace referencia a unas gemelas que Belinda interpretó en una telenovela infantil hace más de 2 décadas. También alude a una entrevista antigua de la actriz, cuando decía que ella “impone moda”.

Hace apenas un mes Belinda dijo en una entrevista con Zach Sang que todavía no conocía al puertorriqueño, pero que le parecía muy divertido cómo la mencionaba en sus éxitos. Ahora, es un hecho que al menos una amistad nació entre ellos.