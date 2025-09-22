Así fue el accidente que sufrió Tom Holland en “Spider Man”

La prensa internacional se mantiene expectante tras conocerse el serio accidente que sufrió el actor Tom Holland durante el rodaje de la película “Spider Man: Brand New Day”. Ocurrió el pasado viernes por lo que el famoso estará varios días alejados de los sets de filmación.

Tom Holland desea hacer más películas de Spider-Man [VIDEO] El actor de 27 años, Tom Holland, interpretó al arácnido en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), el cual lo dejó encantado y se identificó con él.

La filmación de la nueva producción de Sony Pictures y Marvel Studios tuvo que ser detenida tras el incidente. Mientras, la prensa internacional y los seguidores de Tom Holland se mantienen atentos por saber cómo evoluciona la salud del actor.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

De acuerdo con lo que trascendió, Tom Holland tuvo un accidente durante el rodaje de una escena de acción por lo que tuvo que ser internado de urgencia en Glasgow. El actor sufrió una conmoción cerebral leve por lo que estará en observación por tiempo indeterminado.

El objetivo de la producción del filme es que el actor pueda recuperarse adecuadamente, tome unos días de descanso con fines preventivos y luego se retomen las grabaciones. Por ahora, se reportó que el único lesionado fue Tom Holland por lo que su salud es la gran prioridad.

¿Cuándo regresa Tom Holland?

Aunque la prioridad ahora es cuidar de la salud de Tom Holland, ya se sabe que el próximo lunes mantendrá una reunión con los directivos de Sony Pictures. En ese marco, y de acuerdo a los últimos partes médicos, se estima que se confirmará la reanudación de las filmaciones.

“Spider Man: Brand New Day” es la nueva apuesta del mundo Marvel y tiene nuevamente a Tom Holland como el gran protagonista al encarnar a mítico Hombre Araña. Ahora, la atención está puesta en la evolución de su salud por lo que se estima que pronto el superhéroe volverá a enfrentar a los villanos.