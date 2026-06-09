Tunden a Ángela Aguilar por presumir anillos de diamantes que le habría regalado Christian Nodal. “Su mayor logro”

En los últimos días Ángela Aguilar ha estado bastante activa en redes sociales, luego de su aparición sorpresa en el concierto que Christian Nodal dio el 29 de mayo en la Ciudad de México. Tanto en esa participación como en sus publicaciones posteriores a ella se le ha visto mostrando los anillos que al parecer le habría regalado el cantante, pero este tema ha dividido opiniones en redes sociales.

Critican a Ángela Aguilar por presumir sus anillos en redes sociales

En sus historias de Instagram más recientes se le ve muy sonriente a Ángela Aguilar en compañía de Nodal, pero una característica muy notoria es que en todas las imágenes se pueden apreciar los anillos que usa la cantante. Según se ha reportado, sus anillos de diamantes serían regalos de "El Forajido".

La primera joya fue vista en la mano de Ángela en julio de 2024, poco después de la boda civil que celebraron tras dar a conocer su relación. El más reciente anillo de diamantes habría sido un regalo de aniversario, según reveló un periodista de espectáculos.

En redes sociales han surgido críticas en contra de Ángela Aguilar por supuestamente presumir sus anillos. "Presumiendo anillo porque su carrera no puede", es una de las críticas que pueden leerse en la última publicación que admite comentarios dentro del perfil de Instagram de la cantante. En TikTok le han llovido comentarios negativos: "su más grande logro", "como para qué lo muestra", "por eso cae mal", "y por qué no muestra un anillo hecho a su medida" y "es lo único que puede presumir", son algunos ejemplos.

Por otro lado, también hay una gran cantidad de comentarios que defienden a la intérprete de "Nadie se va como llegó" y la felicitan indirectamente por su matrimonio: "es una reina", "un anillo digno de ella", "cómo no presumirlos" y "que sigan disfrutando los felices esposos", son algunas de las cosas que han escrito sus fans.