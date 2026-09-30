Muere a los 76 años el artista Gabino Palomares, uno de los máximos referentes de la música de trova

Este miércoles se dio a conocer la muerte de Gabino Palomares a la edad de 76 años, quien fuera uno de los cantautores más importantes de todo México, siendo la música de trova uno de los géneros en los que tuvo una mayor exposición.

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Por más de medio siglo Gabino recorrió el país como uno de los artistas más influyentes dentro de la música de trova, cautivando a miles de oyentes quienes prestaban atención a sus grandes historias y letras que mostraban una manera distinta de entregar la música.

¿Quién fue Gabino Palomares?

Gabino fue un cantautor y activista originario de Guanajuato, quien a través de los años se convirtió en uno de los máximos referentes del movimiento musical llamado “Nueva Canción Internacional”, mientras que en nuestro país fue uno de los fundadores del movimiento llamado “Canto Nuevo”, donde se destacan las letras políticas, amorosas y sociales.

A mediados de la década de los 70’s se mudó a la Ciudad de México donde comenzó a cantar en bares, universidades y plazas públicas, donde conoció a la cantante Amparo Ochoa y a “Chava” Flores, con quienes entabló una gran relación e incluso interpretaron algunas canciones suyas como “La maldición de Malinche” y “¿Quién tiene la voz?”.

Durante su extensa carrera, Gabino Palomares compartió escenario con las grandes figuras de la Nueva canción como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Pete Seeger, Daniel Viglietti, León Gieco, entre otros grandes expositores del movimiento.

¿De qué murió Gabino Palomares?

Por ahora no se ha hecho pública la causa de la muerte del cantautor, aunque se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la causa de su partida, siendo este una de las personalidades más importantes dentro de la música nacional, marcando toda una generación de músicos con más de 50 años de carrera.

