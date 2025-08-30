Muere querida presentadora de televisión repentinamente

Una triste noticia vistió de luto a los medios de comunicación de Estados Unidos ya que murió la reconocida presentado de televisión Celeste Wilson. La muerte de la mujer se confirmó el pasado 27 de agosto por parte del medio WAPT, que es donde trabajaba la periodista.

La joven periodista tenía 42 años cuando sufrió una descompensación mientras se encontraba trabajando. Esto fue lo quemás impacto generó ya que además apenas comenzaba a trabajar en el canal WAPT como titular del fin de semana.

“Tenemos una noticia muy triste esta noche sobre una de las nuestras... Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a 16 WAPT como nuestra presentadora del fin de semana, murió de un ataque cardíaco. Celeste sólo estuvo con nosotros en 16 WAPT por poco tiempo, pero ya nos conmovió su profesionalismo, su calidez y su dedicación al periodismo”, dice el comunicado del canal.

¿De qué murió la presentadora Celeste Wilson?

De acuerdo a lo que se supo, la conductora Celeste Wilson habría sufrido un ataque al corazón mientras se encontraba trabajando. Esto causó desolación en todas las personas que la conocían.

Según lo que manifiestan los especialistas el ataque al corazón es conocido como infarto de miocardio y “ocurre cuando el flujo de sangre que transporta oxígeno a una parte del músculo cardíaco se bloquea repentinamente”.

Debido a esto que el “el corazón no recibe suficiente oxígeno” y cuando el “flujo de sangre no se restaura con rapidez, el músculo cardíaco empezará a morir”.

¿Quién fue la presentadora Celeste Wilson?

Celeste Wilson fue una periodista originaria de Nueva Orleans. Su graduación fue en la Universidad Estatal Northwestern, en Luisiana, y luego estudió una maestría en Periodismo en la Universidad Estatal de Arizona.

Su carrera comenzó en la radiodifusión en la filial de CBS en Monroe, Louisiana. También trabajó en medios de comunicación, como la estación KARK, en Arkansas, que está afiliada a la cadena NBC, y KNOE, en Luisiana, que está afiliada a CBS. Su último trabajo fue en WAPT, donde apenas había empezado a colaborar.

