“Viridiana”, la maldición que atormentó a Silvia Pinal y su familia

Tras su fallecimiento, Silvia Pinal sigue siendo una de las actrices más reconocidas y queridas en México. Su larga trayectoria profesional la llevó a ser una de las mujeres más populares del país y su historia de vida siempre atrajo a cientos de fanáticos.

En este marco, hay un dato que llama mucho la atención y que está relacionado con una maldición que la actriz habría adquirido al participar en una película.

¿Cuál es la maldición que atormentó a Silvia Pinal?

Luego de trabajar en la película “Viridiana”, dirigida por Luis Bruñuel y estrenada en el año 1961, se dice que esta interpretación fue un verdadero infortunio para la actriz y también para su familia.

La historia de esta película incluye temas sensibles para ese momento como el suicidio, la religión y la violación por parte de un familiar. Al tratar asuntos tan delicados, la película causó una verdadera polémica y gran controversia, tal es así que fue censurada por el mismísimo Vaticano.

No todo es malo, Silvia Pinal y su hija Viridiana Alatriste ya están juntas después de 42 años. 💜 pic.twitter.com/LsIP6zDd5Q — Soy Marbe (@BellaIndirecta) November 29, 2024

Desde entonces, se presume que la maldición de “Viridiana” recayó sobre Silvia Pinal ya que su carrera se vio que estancada y decayó luego de este filme. Tanto ella como su familia fueron víctimas de lo que muchos creen que fue un infortunio lanzado sobre ellos tras enfurecer al Vaticano.

¿Por qué se presume que Silvia Pinal tenía una maldición?

La creencia de que Silvia Pinal tenía la maldición de “Viridiana” se debe a las trágicas muertes de su hija, Viridiana Alatriste, quien tuvo un accidente de tráfico a los 19 años, y de su nieta, Viridiana Frade, quien falleció ahogada a los dos años de edad.

Por su parte, Silvia Pinal murió un 28 de noviembre del año pasado. Si bien no se sabe exactamente cuál fue la causa de su muerte, de público conocimiento es que la actriz y conductora tenía un pulmón colapsado y esto habría sido el desencadenante de su fallecimiento.

En su último suspiro, Silvia Pinal estuvo rodeada de familiares y amigos, quienes estuvieron acompañándola hasta el final durante su estadía en el hospital.