Kate del Castillo revive polémica con Sean Penn y llama ‘escoria’ al actor estadounidense

En 2016, tras recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Kate del Castillo y Sean Penn hicieron pública una entrevista que realizaron al fundador del Cártel de Sinaloa, quien hoy se encuentra preso cumpliendo una cadena perpetua en un centro penitenciario de Estados Unidos. A casi una década de estos hechos, la actriz recuerda este pasaje de su vida como un trago amargo, incluso, calificó al actor estadounidense como una ‘escoria’, al ser cuestionada sobre qué era lo primero que le venía a la mente cuando le mencionaban su nombre.

En entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, la protagonista de La Reina del Sur reconoció que no se arrepiente de su encuentro con el capo, sin embargo, recuerda esa época como una de las peores en su vida, no sólo por las consecuencias legales que enfrentó, sino también por el juicio mediático y las puertas que se le cerraron en el ámbito laboral. Además, acusó a Penn de utilizarla como ‘carnada’.

“La pasé de la fregada. La pasé… horrible, horrible, horrible, o sea, fue horrible. Son vivencias que me voy a llevar yo a la tumba, y son vivencias que digo: ‘Sí, la pasé mal, pero también me hicieron crecer muy cabrón’”, externó.

En febrero de 2016, semas después de que Penn publicará en la revista estadounidense Rolling Stone una crónica sobre su encuentro con ‘El Chapo’, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de localización y presentación contra la actriz, con el fin de que declarara ante el Ministerio Público de la Federación en relación con sus supuestos nexos financieros con Guzmán Loera, sin embargo, en noviembre de 2017, la dependencia archivó la averiguación previa.

En aquellos años, la periodista Lydia Cacho, con quien Kate se había sincerado tras el encuentro, aseguró que Penn utilizó a la actriz para llegar al ‘Chapo’ y poder publicar su crónica en el medio estadounidense antes mencionado, incluso, reveló que la intérprete de Teresa Mendoza recibió amenazas de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto.

Por este motivo ‘El Chapo’ quiso conocer a Kate del Castillo

En 2012, cuando el PRI regresó a Palacio Nacional de la mano de Peña Nieto, Kate del Castillo escribió en su cuenta de Twitter, ahora X: “Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me ocultan verdades”.

Dicho mensaje llegó a ‘El Chapo’, quien, durante en su tiempo en prisión, recibió diversas ofertas para llevar su vida a la pantalla grande, sin embargo, el capo puso a sus abogados a contactar a la actriz con el fin de que ella gestionara el filme.

