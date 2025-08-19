Vocalista de los Tigres del Norte sufre caída en concierto; así fue el momento

Durante una reciente presentación en San Luis Potosí, el vocalista de la emblemática agrupación de Los Tigres del Norte, sufrió una aparatosa caída, un accidente que fue presenciado por varios de sus seguidores que vieron el momento y fue grabado por video.

Aunque a todos les sacó varios sustos, eso no le impidió continuar con su presentación para seguir cantando. Para que sepas más sobre los hechos, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, un ligero accidente que vivió el cantante en el concierto.

¿Cómo ocurrió el accidente del vocalista de Los Tigres del Norte?

En la Feria Nacional Potosina, que se realiza en San Luis Potosí, se realiza un alto número de conciertos gratuitos, donde los habitantes pueden acudir a ver a sus cantantes favoritos cantar sus canciones más emblemáticas. Ya se contó con la presencia de Marilyn Manson, Tiësto, Banda MS, Bronco, Belinda y más.

Los Tigres del Norte se estaban presentando el domingo 17 de agosto en la reconocida feria, tocando con normalidad cada una de sus canciones, hasta que uno de los vocalistas, al cantar una de sus canciones se tropezó con uno de sus pies mientras iba caminando, provocando que terminara en el suelo del escenario.

Tanto Hernán Hernández (bajista de la agrupación), como personal del staff corrieron para auxiliarlo a incorporarse después de la caída. Sin embargo, el vocalista se levantó con toda la actitud para continuar con la presentación sin ningún problema.

¿Cuál es el estado del vocalista de Los Tigres del Norte?

Quien vivió aquella caída en el concierto, se trata del vocalista Jorge Hernández de 72 años, quien se destaca por ser el encargado de manejar el acordeón en sus canciones. Hasta el momento, no se ha enviado ningún comunicado al respecto que explique si sufrió algún tipo de lesión o accidente por el accidente.

Aunque a simple vista parecía que al integrante de Los Tigres del Norte se le veía bien después del accidente, hay que esperar que anuncien a los medios de comunicación. Esperemos que eso no afecte en las siguientes presentaciones que ya tenían programadas en Estados Unidos.