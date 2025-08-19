Livia Brito le devuelve sus cosas a fotógrafo que agredió en mal estado; se rehúsa a pagar daño

Un lustro completo pasó y el problema sigue sin resolverse de la mejor manera. Agresiones, difamaciones, intervención de la justicia mexicana y una resolución que no dejó contenta a la actriz. Se reporta desde Quintana Roo que Livia Brito devolvió sus cosas al fotógrafo con quien tuvo un altercado en el 2020. Sin embargo, se indica que la famosa se niega a pagar la cantidad impuesta por la ley mexicana.

Livia Brito por fin le regresó sus cosas a Ernesto Zepeda

Este es uno de los casos más sonados de conflictos entre la prensa y algún famoso de la farándula nacional. En el 2020 la actriz y su pareja de ese entonces (Mariano Martínez) fueron acosados - según las palabras y defensa de la pareja - por el fotógrafo Ernesto Zepeda. Sin embargo, algo que se comprobó y que fue la resolución de la justicia mexicana, es que el periodista fue agredido por la actriz y su novio, que lo golpearon y le quitaron su material de trabajo.

Con el paso de los años la justicia intervino, ambas partes se defendieron y recién le entregaron su material a Ernesto Zepeda. Los objetos que se le devolvieron en la fiscalía de Quintana Roo fueron una cámara profesional, mochila y cartera. Dicha situación fue reportada por el reportero Jorge Carbajal en su canal de YouTube En Shock.

¿Cuánto dinero debe pagar Livia Brito a Ernesto Zepeda?

Dado que el caso se trató como un claro enfrentamiento de la privacidad de los famosos contra la libertad de expresión de parte de los medios de comunicación, intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la resolución final es que la actriz tendrá que indemnizar al fotógrafo con un millón 200 mil pesos, lo cual sigue como una solución que no agradó a la famosa.

La demanda de Ernesto Zepeda fue por daño físico y moral, lo cual sí se confirmó, pues también señaló ante la justicia que le robaron sus pertenencias, situación que se desestimó en contra de la famosa de 39 años.

