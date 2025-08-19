La impactante cantidad de dinero que Alana Flores ganó tras vencer a Gala Montes en Supernova Strikers

Lo que pasó entre Alana Flores y Gala Montes en el ring del Palacio de los Deportes no fue cualquier cosa: fue una pelea reñida, intensa, y con una carga mediática que ya la convirtió en uno de los combates más comentados del año. A la streamer regia que no le teme a subirse al ring (ni a la presión), se llevó la victoria por decisión unánime y, con eso, sumó su cuarto cinturón como boxeadora amateur.

Pero más allá de los golpes, las posturas y las luces, lo que todo el mundo se pregunta ahora es: ¿cuánto dinero ganó por esa pelea? Y es que no cualquiera cierra una función estelar en un recinto como el Domo de Cobre. Incluso, ya se habla de la cifra que pudo haberse embolsado.

¿Cuánto dinero ganan los participantes de Supernova Strikers?

Aunque ni Alana Flores ni la organización han revelado cifras oficiales, varios insiders y medios especializados han empezado a soltar estimaciones. Según datos de Statista, tras eventos similares como La Velada del Año 3, los creadores de contenido que pelean en estos formatos suelen ganar entre 5 mil y 10 mil dólares, dependiendo de su alcance y protagonismo en el evento.

La pelea estelar: Alana vs Gala Montes 🐸 🆚 🎀#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/GMbWEHBQ2q — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 18, 2025

Eso significa que la influencer pudo haber ganado entre 90 mil y 200 mil pesos mexicanos, y parece que todo apunta a que cobró el monto más alto. ¿Por qué? Resulta que fue la ganadora de la pelea estelar, venció a una celebridad con bastante atención mediática como Gala Montes, y además, llega con el respaldo de haber participado en otros shows de alto perfil como el de Ibai Llanos.

¿Quién más estuvo en el evento de Supernova Strikers y por qué fue tan viral?

Supernova Strikers no solo fue box, fue todo un show. Desde que arrancó, la función prometía emociones fuertes con influencers, cantantes y comediantes subiendo al ring y al escenario.

Además de Alana y Gala, también pelearon Luis Pride, Milica, Mario Bautista y Franco Escamilla, en una mezcla de música en vivo, drama y deporte que terminó llenando timelines y foros de fans durante días.

Y aunque cada uno tuvo su momento, el cierre con Alana y Gala fue el que se llevó las palmas. No solo por el nivel del combate, sino porque dejó claro que las mujeres también están levantando la voz —y los puños— en estos nuevos formatos de entretenimiento deportivo.