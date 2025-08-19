Así se veía y escuchaba Karol G antes de ser famosa. “No sabía inglés y algunas palabras hasta las inventaba”

Hace unos días Karol G se coronó como una de las artistas latinas más importantes e influyentes en el mundo, al anunciarse que ella encabezará el show del medio tiempo en el partido de la NFL programado para el 5 de septiembre en Brasil.

Con este logro, la intérprete es la primera mujer latina que se encarga de este show en un partido fuera de Estados Unidos. Al hacer su anuncio, la NFL incluso llamó a Karol G “una de las fuerzas más poderosas en la música global”. Será posible ver su actuación por YouTube, durante el partido en que los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers se enfrentarán en São Paulo, marcando uno de los primeros partidos de la temporada regular 2025.

¿La olvidaron? Itatí Cantoral reacciona a los comentarios de Laura Zapata sobre Karol G TV Azteca [VIDEO] Luego de que Karol G no ‘reconociera’ a Laura Zapata como villana de la televisión y a Itatí Cantoral sí la considerara, la actriz de 50 años de edad reaccionó a las declaraciones de Laura Zapata.

Karol G comparte emotivo video de ella antes de ser famosa

Llena de nostalgia por el reconocimiento creciente en su carrera, Karol G publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde puedes ver cómo lucía y sonaba antes de ser famosa.

Karol G se ve muy jovencita en el video y su look parece bastante distinto al actual: su cabello largo está pintado de negro y no tiene mucho maquillaje o vestuario llamativo, sino solo un top amarillo. Está luciendo su voz con la canción “Try Sleeping with a Broken Heart”, de Alicia Keys; es un género que podría identificarse principalmente como R&B, muy distinto a los éxitos que han vuelto famosa a la colombiana.

Según contó la intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido”, en esa época se grababa cantando y subía sus covers a YouTube “pensando que alguien podría verme e interesarse por mí”. Karol G también confesó que no sabía hablar inglés y a veces hasta se inventaba palabras para completar las canciones.

Karol G ha construido a paso firme una carrera que abarca géneros como el reggaeton, pop, salsa y tropical. Desde hace casi una década ya comenzaba a despuntar con colaboraciones con artistas como Bad Bunny y Paty Cantú. Por eso, ella considera que ya han pasado “como 7 vidas” desde el momento retratado en su video.

“Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro. Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial”.

En los comentarios, mayormente positivos, sus fans reconocen lo orgullosos que se sienten de ella. También resaltan la importancia de seguir los sueños y que, a pesar de lo mucho que ha costado que figuras latinas sean reconocidas a nivel global, vale la pena el esfuerzo.